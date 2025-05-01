В Україні знижується рівень споживання електроенергії
На початку травня споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зниження.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Станом на 9:30, рівень споживання був на 1,7% меншим, ніж в цей час попереднього дня.
Учора, 30 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня, 29 квітня.
У компанії нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, сьогодні користуйтесь потужними електроприладами у період з 10:00 до 16:00", – наголосили в "Укренерго".
Як повідомлялося, уряд зберіг тариф на електроенергію для населення незмінним до 31 жовтня –на рівні 4,32 грн/кВт-год
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