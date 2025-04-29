Кабмін зберіг тариф на електроенергію для населення незмінним до кінця жовтня

Кабінет Міністрів продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії до 31 жовтня 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Отже, зберігається єдина фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт-год", – йдеться у повідомленні.

"Нічний тариф" для споживачів, які мають двозонні лічильники, у 2,16 грн за кВт-год також залишається чинним.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, уряд ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на світло для населення, щоб забезпечити доступність електроенергії для споживачів.

"Ми пережили складну зиму й інтенсивні ворожі обстріли, які зруйнували і пошкодили близько 10 ГВт генеруючих потужностей. Енергетики продовжують масштабні відновлювальні та ремонтні роботи по всій країні", – зазначив він.

Читайте також: Порушення у тарифах: Українцям повернуть майже мільйон гривень зайвих нарахувань за комуналку

Як повідомлялося, Національний банк України прогнозує, що впродовж 2025 року тарифи на газ, електроенергію та гарячу воду не змінюватимуться, утім підвищення можливе вже з 2026 року.

Раніше у Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ зазначалося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення із 1 червня 2024 року одразу на 60% – до 4,32 грн за кВт/год., незалежно від обсягу споживання.

Знижений тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становитиме 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць. Чинний тариф на електроенергію для населення діє до 30 квітня 2025 року.

Водночас у грудні 2024 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тариф "Укренерго" на передачу електроенергії на 2025 рік на 25,8%, а тарифи на послуги з розподілу електроенергії для операторів систем розподілу (ОСР, "обленерго") – на 5-55%.