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Новини
17 034 14

Порушення у тарифах: Українцям повернуть майже мільйон гривень зайвих нарахувань за комуналку

комуналка,платіжка,субсидії

Із початку року Держпродспоживслужба провела 36 позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, і в 32 випадках виявила порушення.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що за результатами цих перевірок було накладено 18 штрафних санкцій на 413,4 тис. грн, а також видано 23 приписи щодо приведення тарифів у відповідність до законодавства, а споживачам мають повернути 948,9 тис. грн. Також 26 посадовців оштрафували на 46,1 тис. грн.

"Житлово-комунальні послуги мають бути не лише якісними, а й економічно обґрунтованими. Споживачі не повинні платити більше, ніж це передбачено законодавством. Підприємства, які надають комунальні послуги, мають діяти прозоро й відповідально", – наголосив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

У відомстві закликали громадян бути пильними та уважно перевіряти рахунки за комунальні послуги. Якщо є сумніви щодо правильності тарифів, варто перевіряти документи, вимагати обґрунтування розрахунків, а також у разі виявлення порушень звертатися до теруправлінь Держпродспоживслужби.

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Із квітня 2024 року Держпродспоживслужба відновила позапланові перевірки у сфері надання житлово-комунальних послуг. У 2024 році було проведено 241 перевірку, за результатами яких застосовано санкції на суму 3,7 млн грн.

Відповідно до рішень та приписів зобовʼязано повернути споживачам 2,5 млн грн. Крім того, за рахунок зменшення розмірів затверджених тарифів попереджено обрахування споживачів на загальну суму 12,7 млн грн у річному вимірі.

Як повідомлялося, Національний банк України прогнозує, що впродовж 2025 року тарифи на газ, електроенергію та гарячу воду не змінюватимуться, утім підвищення можливе вже з 2026 року.

Раніше у Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ зазначалося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.

Автор: 

тарифи (1302) комунальні послуги (337) Держпродспоживслужба1 (336)


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Топ коментарі
+9
Вибори на часі! Скоро чергові тисячні подачки лохторату від Зелєнського з бюджету підуть.
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02.04.2025 12:55
+3
якщо економічно обгрунтувати і порахувати підняття тарифів тільки на електроенергію.НКРЕ для українського народу, то мабуть там зарито млрд, гривень зайвих, нарахувань...
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02.04.2025 12:40
+3
Порахували вони знатно...мені 8200 тільки за холодну воду рахунок прийшов...при тому, що сплачую все згідно лічильника щомісяця.
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02.04.2025 12:57
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якщо економічно обгрунтувати і порахувати підняття тарифів тільки на електроенергію.НКРЕ для українського народу, то мабуть там зарито млрд, гривень зайвих, нарахувань...
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02.04.2025 12:40 Відповісти
Вибори на часі! Скоро чергові тисячні подачки лохторату від Зелєнського з бюджету підуть.
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02.04.2025 12:55 Відповісти
Порахували вони знатно...мені 8200 тільки за холодну воду рахунок прийшов...при тому, що сплачую все згідно лічильника щомісяця.
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02.04.2025 12:57 Відповісти
Аналогично. Только сумма была меньше.
Показания счетчиков резко выросли, не взирая, что показания передавал через банк при оплате, на их сайте и по звонку оператору.
Вызвал контролера.
В итоге, всю сумму липового начисления убрали, правда не извинившись.
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02.04.2025 14:07 Відповісти
Та ж історія. Тільки я просто раз на 3 місяці фоткаю лічильник (так, щоб поруч рахунок за останній місяць був) і відкриваю запит у їхньому вайбер каналі чи на сайті, де приєдную фото. І вони десь протягом тижня скидають показники..те саме із газом і гарячою водою. Електрику на диво дуже рідко "накручують".
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02.04.2025 14:37 Відповісти
Я кожен місяць фоткаю...
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02.04.2025 17:32 Відповісти
Вам хоч прибрали, мій постачальник гордо заявив, що вони взаднюю не дають...просто тепер платежі відраховують з суми переплати.

А один - то до суду документи тихо подав ще до зняття мораторію, нарахували повну дичину: борг+70% від боргу зверху. Зробили нам три неявки (хоча повідомлень не було) й винесли рішення. Потім заблокували всі рахунки. Так ми дізнались, що на нас подали до суду.
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02.04.2025 17:31 Відповісти
"Українцям повернуть майже мільйон гривень зайвих нарахувань за комуналку" Джерело: https://biz.censor.net/n3544595
Кожному українцю? Ok, куди звертатися? 😂
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02.04.2025 13:16 Відповісти
Ще одне "цікаве рішення"? Як те, щоб "знизити тарифи удвічі"?
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02.04.2025 13:59 Відповісти
Постачальники тепла легко і просто обминають заборону на підвищення тарифа шляхом уведеня додаткових платежів. Теплокомуненерго ввів т.зв. "ПЛАТУ НА ОДИНИЦЮ ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ БУДИНКУ". Що це таке, притомна людина збагнути не може Крім цього до плати за послугу постачання тепла додається плата за абонентське облуговування. Хібв послуга постачання тепла не має врахувувати всі додаткові витрати?
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02.04.2025 13:59 Відповісти
А ***@реконструкція, Київ, малює авансовий платіж до платежу за місяць - не сплачуєш, ставлять в борг

Зараз чекаю на березневу та квітневу платіжки - хочу глянути що там, по закінчуванні опалювального сезону..щоб знати - писати скарги, чи ні..ну й щоб підтвердження було.
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02.04.2025 18:10 Відповісти
Із "зайвих нарахувань" на мільярди українцям повернуть м а й ж е мільйон...
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02.04.2025 14:16 Відповісти
Хер то правда. Шоб ті зелені ***** шось повернули?
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02.04.2025 14:47 Відповісти
Окуповані територіі не в счет. Розібратись в цьому бардаку не можливо. Всі що хочуть те і роблять, крадуть мільйонами.
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03.04.2025 06:45 Відповісти

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