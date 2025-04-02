Порушення у тарифах: Українцям повернуть майже мільйон гривень зайвих нарахувань за комуналку
Із початку року Держпродспоживслужба провела 36 позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, і в 32 випадках виявила порушення.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Зазначається, що за результатами цих перевірок було накладено 18 штрафних санкцій на 413,4 тис. грн, а також видано 23 приписи щодо приведення тарифів у відповідність до законодавства, а споживачам мають повернути 948,9 тис. грн. Також 26 посадовців оштрафували на 46,1 тис. грн.
"Житлово-комунальні послуги мають бути не лише якісними, а й економічно обґрунтованими. Споживачі не повинні платити більше, ніж це передбачено законодавством. Підприємства, які надають комунальні послуги, мають діяти прозоро й відповідально", – наголосив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.
У відомстві закликали громадян бути пильними та уважно перевіряти рахунки за комунальні послуги. Якщо є сумніви щодо правильності тарифів, варто перевіряти документи, вимагати обґрунтування розрахунків, а також у разі виявлення порушень звертатися до теруправлінь Держпродспоживслужби.
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Із квітня 2024 року Держпродспоживслужба відновила позапланові перевірки у сфері надання житлово-комунальних послуг. У 2024 році було проведено 241 перевірку, за результатами яких застосовано санкції на суму 3,7 млн грн.
Відповідно до рішень та приписів зобовʼязано повернути споживачам 2,5 млн грн. Крім того, за рахунок зменшення розмірів затверджених тарифів попереджено обрахування споживачів на загальну суму 12,7 млн грн у річному вимірі.
Як повідомлялося, Національний банк України прогнозує, що впродовж 2025 року тарифи на газ, електроенергію та гарячу воду не змінюватимуться, утім підвищення можливе вже з 2026 року.
Раніше у Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ зазначалося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.
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Показания счетчиков резко выросли, не взирая, что показания передавал через банк при оплате, на их сайте и по звонку оператору.
Вызвал контролера.
В итоге, всю сумму липового начисления убрали, правда не извинившись.
А один - то до суду документи тихо подав ще до зняття мораторію, нарахували повну дичину: борг+70% від боргу зверху. Зробили нам три неявки (хоча повідомлень не було) й винесли рішення. Потім заблокували всі рахунки. Так ми дізнались, що на нас подали до суду.
Кожному українцю? Ok, куди звертатися? 😂
Зараз чекаю на березневу та квітневу платіжки - хочу глянути що там, по закінчуванні опалювального сезону..щоб знати - писати скарги, чи ні..ну й щоб підтвердження було.