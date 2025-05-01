Бізнес погіршив оцінки своєї діяльності через погоду та війну

У квітні бізнес послабив оцінки власної економічної діяльності. Головними причинами є суттєве погіршення погодних умов та невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА) від Національного банку. У квітні він становив 49,4 проти 51,8 у березні.

Також негативним оцінкам сприяли зростання витрат бізнесу на сировину та оплату праці, пришвидшення інфляції, послаблення курсу гривні до євро та дефіцит кваліфікованих кадрів.

Водночас позитивними чинниками залишалися стійкий споживчий попит, надходження міжнародної фінансової допомоги та ліпша, ніж очікувалося, ситуація в енергетиці.

Зокрема, підприємства промисловості зберегли найоптимістичніші серед усіх секторів оцінки результатів своєї діяльності завдяки сталому споживчому попиту, нарощенню виробництва та налагодженню логістики. Секторальний індекс у квітні становив 51,8 порівняно з 53,1 у березні.

Підприємства торгівлі також позитивно оцінили результати своєї поточної діяльності завдяки достатній пропозиції товарів та сталому внутрішньому попиту: секторальний індекс у квітні становив 51,2 (у березні 2025 року – 54).

Утім, торговельні компанії менш впевнено очікували на збільшення обсягу товарообігу та закупівлі товарів для продажу, а також песимістичніше, ніж у березні, були налаштовані щодо залишків товарів для продажу.

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Підприємства будівництва стримано оцінили свої поточні економічні результати, зважаючи на суттєве погіршення погодних умов: секторальний індекс у квітні становив 47,3 проти 52,9 у березні.

Будівельники суттєво послабили очікування щодо збільшення обсягу будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів. Респонденти очікували на дещо нижчі темпи зростання обсягу закупівлі послуг підрядників на тлі посилення оцінок щодо зростання їх вартості та погіршення оцінок щодо їх доступності.

Підприємства сфери послуг послабили очікування та зберегли найстриманіші серед усіх секторів оцінки щодо своєї ділової активності, зважаючи на високі безпекові ризики та дефіцит кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 46,3 у квітні проти 48,8 місяцем раніше.

На відміну від березня, респонденти очікували на зменшення обсягу наданих послуг та послуг у процесі виконання, а також стриманіше оцінили обсяг нових замовлень на послуги.

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"Опитані підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг зберегли високі очікування щодо темпів здорожчання закупівельних цін, а також цін/тарифів на власну продукцію, натомість будівельні компанії були налаштовані на їх послаблення", – йдеться у повідомленні.

Водночас оцінки щодо зайнятості пом’якшилися. Підприємства будівництва були налаштовані на збільшення чисельності персоналу, торгівлі – не очікували змін. Натомість керівники підприємств промисловості та сфери послуг очікували на зменшення загальної чисельності працівників.

Опитування тривало з 3 до 23 квітня 2025 року. У ньому взяли участь 528 підприємств.