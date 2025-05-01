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Новини
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Під ракетний обстріл на Одещині потрапило велике агропідприємство. Збитки оцінили у 60 мільйонів. ФОТО

врожай,аграрії

Унаслідок ракетного удару пошкоджено селянське фермерське господарство "Тиченко", яке розташоване в Білгород-Дністровському Одеської області.

Про це повідомила пресслужба Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР).

Зазначається, що внаслідок обстрілу повністю зруйновано технічний парк господарства.

Зокрема, пошкоджено 14 одиниць самохідної техніки та 20 одиниць причіпного обладнання, серед яких трактори, сівалки та збиральна техніка.

Значних руйнувань також зазнали складські приміщення – знищені покрівлі та бункери, що зробило склади непридатними для подальшого використання.

"Масштаб руйнувань колосальний – уцілілого майна практично немає. Все, що ми будували роками, знищено в одну ніч", – наголосили на агропідприємстві.

Під ракетний обстріл на Одещині потрапило велике агропідприємство

Під ракетний обстріл на Одещині потрапило велике агропідприємство

За попередніми оцінками, загальні втрати підприємства перевищують 60 мільйонів гривень.

Підприємство "Тиченко" займається обробкою 630 гектарів сільськогосподарських угідь і є одним із ключових виробників у регіоні.

Як повідомлялося, у ніч проти 1 травня російський "Шахед" прямим влучанням зруйнував частину одного з вантажних відділень "Нової пошти" в Одесі.

Автор: 

аграрії (1318) Одеська область (243)


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цікаво, страховка покриває збитки від уламків ракет?
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01.05.2025 15:16 Відповісти

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