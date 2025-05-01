Під ракетний обстріл на Одещині потрапило велике агропідприємство. Збитки оцінили у 60 мільйонів. ФОТО

Унаслідок ракетного удару пошкоджено селянське фермерське господарство "Тиченко", яке розташоване в Білгород-Дністровському Одеської області.

Про це повідомила пресслужба Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР).

Зазначається, що внаслідок обстрілу повністю зруйновано технічний парк господарства.

Зокрема, пошкоджено 14 одиниць самохідної техніки та 20 одиниць причіпного обладнання, серед яких трактори, сівалки та збиральна техніка.

Значних руйнувань також зазнали складські приміщення – знищені покрівлі та бункери, що зробило склади непридатними для подальшого використання.

"Масштаб руйнувань колосальний – уцілілого майна практично немає. Все, що ми будували роками, знищено в одну ніч", – наголосили на агропідприємстві.

За попередніми оцінками, загальні втрати підприємства перевищують 60 мільйонів гривень.

Підприємство "Тиченко" займається обробкою 630 гектарів сільськогосподарських угідь і є одним із ключових виробників у регіоні.

Як повідомлялося, у ніч проти 1 травня російський "Шахед" прямим влучанням зруйнував частину одного з вантажних відділень "Нової пошти" в Одесі.