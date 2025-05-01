Євросоюз збільшив можливості для експорту електроенергії з України та Молдови

Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена до 650 МВт на годину.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Відповідне рішення ухвалила експертна група ENTSO-E з розрахунків комерційних обмінів електроенергією.

Зазначається, що наразі Україна здійснює торгівлю електроенергією з усіма сусідніми європейськими країнами – Словаччиною, Румунією, Угорщиною, Польщею та Молдовою.

"Збільшення максимальної потужності експорту є позитивним для України – і в контексті додаткової можливості балансування енергосистеми без обмежень генерації, і як інструмент отримання додаткового прибутку від зовнішньої торгівлі та наповнення держбюджету", – прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.

У Міненерго нагадали, що попереднє рішення про встановлення максимальної потужності експорту електроенергії з України та Молдови на рівні 550 МВт діяло з березня 2024 року.

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У 2024 році Україна збільшила імпорт електроенергії в 5,5 раза – до 4,4 млн МВт-год. Найбільше у структурі імпорту електроенергії зайняли Угорщина – 39%, Словаччина – 23%, Румунія – 18%, Польща – 14% та Молдова – 5%.

Нагадаємо, синхронізація енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи (ENTSO-E) у тестовому режимі розпочалася 16 березня 2022 року, хоча попередньо вона планувалася на 2023 рік.