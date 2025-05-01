Махінації в АРМА на 440 мільйонів: Справу колишнього "смотрящого" за Мін’юстом Довбенка передали до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 11 осіб – учасників злочинної схеми з продажу за заниженою на 440 млн грн ціною майна, що було арештовано в межах кримінальних проваджень та передано в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Слідство у справі завершили ще 30 червня 2023 року, з того часу сторона захисту ознайомлювалась із матеріалами, повідомляє пресслужба САП.

Серед обвинувачених у справі – колишній голова АРМА, колишній начальник управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, ексдиректор держпідприємства "Сетам"; спеціаліст відділу з розвитку підприємства ДП "Сетам", два оцінювачі, засновник та директор приватної компанії, а також чотири адвокати.

САП не називає прізвищ підозрюваних, за інформацією видання "Слово і діло", йдеться про ексголову АРМА Антона Янчука, екскерівника ДП "Сетам" Віктора Вишньова, ексначальника управління менеджменту активів центрального апарату АРМА Віталія Різника, адвокатів Андрія Довбенка, Ольги Різник, Олександра Чернишова і Олексія Коронського, а також двох оцінювачів – Миколу Варуша та Андрія Кудлая.

За даними слідства, посадовці АРМА ухвалювали необґрунтовані рішення про необхідність продажу арештованих активів, згодом це майно оцінювали за заниженою вартістю і виставляли на електронні торги. Зі свого боку представники держпідприємства "Сетам", які організовували ці торги, забезпечували перемогу наперед визначеній приватній компанії.

Слідство встановило 4 епізоди злочинної діяльності, а саме продаж:

трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торговельної мережі (реальна вартість яких була занижена у 18 разів);

2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (вартість занижена більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою);

понад 4,5 тис. тонн карбаміду (вартість занижено майже в 5 разів);

зернових, круп’яних та олійних культур (вартість занижена у 4 рази).

Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 440 млн грн.

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Як повідомлялося, організатором схеми слідство вважає адвоката Андрія Довбенка, він втік з України і перебуває у розшуку. У квітні 2023 року ВАКС заочно його арештував. Як стверджували журналісти Bihus.info, раніше Довбенко був "смотрящім" за Мін'юстом, якому підпорядковується ДП "Сетам".

За даними слідства, Довбенко очолював організовану злочинну групу (ОЗГ) у складі чотирьох осіб, яка організувала розтрату арештованого майна через передачу його в управління АРМА та подальший продаж зацікавленим особам за заниженою вартістю через систему торгів "Сетам".

Крім Довбенка, у 2022-2023 роках про підозру у цій справі повідомили ексдиректору "СЕТАМ" Віктору Вишньову, голові АРМА у 2016-2019 роках Антону Янчуку та начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА у 2018-2020 роках.