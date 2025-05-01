Росія повністю заборонить поставки західної косметики та парфумерії навіть через "паралельний імпорт"

Російський уряд ухвалив рішення заборонити постачання до Росії косметики та парфумерії з "недружніх" країн каналами паралельного імпорту.

Про це свідчить оновлений перелік Мінпромторгу РФ, передає The Moscow Times.

Так, відтепер ввозити до Росії без згоди правовласника можна буде лише лікувальну косметику, а парфумерна продукція виключена зі списків повністю.

У російськомі відомстві вважають, що замість "паралельного імпорту" брендів, що пішли з Росії, полиці магазинів має наповнити російська косметика і парфумерія. За оцінкою Мінпромторгу РФ, російські виробники можуть зайняти дві третини ринку, причому зараз у них простоює близько половини потужностей.

"Доступність звичної для наших споживачів товарної лінійки косметичних засобів буде забезпечена як російськими виробниками, брендами з дружніх країн, так і за допомогою поставок від офіційних дистриб'юторів", – заявив представник Мінпромторгу Росії.

Щоб обмежити паралельний імпорт, Мінпромторг РФ планує радикальну реформу самого механізму. Якщо раніше відомство допускало ввезення в країну цілих категорій товарів – одягу, косметики, взуття, алкоголю, фармацевтичної продукції тощо, то тепер логіка змінюється: "паралельний імпорт" допустить обмежений список марок, а не товарну категорію повністю.

У серпні минулого року повідомлялося, що в Росії рекордно зросло виробництво парфумерії: за підсумками перого півріччя в країні було випущено 51,6 млн флаконів проти 39,3 млн за аналогічний період минулого року.

До того стало відомо, що поставки імпортних парфумів у Росію почали різко скорочуватися. Так, за перші п'ять місяців поточного року вони впали на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а всього було продано 23,3 млн флаконів. У травні імпорт обвалився на 33,8%, до 3,83 млн позицій.