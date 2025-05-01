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Росія повністю заборонить поставки західної косметики та парфумерії навіть через "паралельний імпорт"

Росія повністю заборонить поставки західної косметики та парфумерії

Російський уряд ухвалив рішення заборонити постачання до Росії косметики та парфумерії з "недружніх" країн каналами паралельного імпорту.

Про це свідчить оновлений перелік Мінпромторгу РФ, передає The Moscow Times. 

Так, відтепер ввозити до Росії без згоди правовласника можна буде лише лікувальну косметику, а парфумерна продукція виключена зі списків повністю.

У російськомі відомстві вважають, що замість "паралельного імпорту" брендів, що пішли з Росії, полиці магазинів має наповнити російська косметика і парфумерія. За оцінкою Мінпромторгу РФ, російські виробники можуть зайняти дві третини ринку, причому зараз у них простоює близько половини потужностей.

"Доступність звичної для наших споживачів товарної лінійки косметичних засобів буде забезпечена як російськими виробниками, брендами з дружніх країн, так і за допомогою поставок від офіційних дистриб'юторів", – заявив представник Мінпромторгу Росії.

Щоб обмежити паралельний імпорт, Мінпромторг РФ планує радикальну реформу самого механізму. Якщо раніше відомство допускало ввезення в країну цілих категорій товарів – одягу, косметики, взуття, алкоголю, фармацевтичної продукції тощо, то тепер логіка змінюється: "паралельний імпорт" допустить обмежений список марок, а не товарну категорію повністю.

У серпні минулого року повідомлялося, що в Росії рекордно зросло виробництво парфумерії: за підсумками перого півріччя в країні було випущено 51,6 млн флаконів проти 39,3 млн за аналогічний період минулого року.

До того стало відомо, що поставки імпортних парфумів у Росію почали різко скорочуватися. Так, за перші п'ять місяців поточного року вони впали на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а всього було продано 23,3 млн флаконів. У травні імпорт обвалився на 33,8%, до 3,83 млн позицій.

Автор: 

росія (14237) санкції (4399) торгівля (879) косметика (51)


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Не хотів Ів Роше йти з росії,тепер його вони самі викинуть
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01.05.2025 18:03 Відповісти

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