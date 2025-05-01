АМКУ дозволив словенській компанії Косюка купити великого виробника курятини в Іспанії

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл словенській компанії Perutnina Ptuj на набуття контролю над іспанською компанією U.V.E., S.A.

Таке рішення АМКУ ухвалив на засіданні у четвер, 1 травня, повідомляє пресслужба регулятора.

Словенська Perutnina Ptuj із 2019 року входить до складу агрохолдинг МХП Юрія Косюка.

У березні 2025 року МХП уклав угоду про придбання 41% статутного капіталу великого іспанського виробника курятини Grupo Uvesa (UVESA), а у квітні збільшив свою частку в компанії до 91,77%.

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Нагадаємо, у 2023 році агрохолдинг МХП, найбільший український виробник курятини, підписав угоду про створення спільного підприємства у Саудівській Аравії з місцевою компанією Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV), "дочкою" Tanmiah Food Company – провідного постачальника м'яса птиці та іншої м'ясної продукції на Близькому Сході. DHV належатиме 55% акцій, а МХП – 45% акцій спільного підприємства.

У вересні 2024 року Саудівська сільськогосподарська та тваринницька інвестиційна компанія (SALIC), що належить Фонду державних інвестицій Королівства Саудівська Аравія, купила на біржі 12,6% акцій МХП.

Крім того, у 2024 році МХП придбала три українські компанії: "М’ясний хутір", "Овочева скарбниця" та логістичну KTL Ukraine.

Нагадаємо, у 2023 році "МХП" домовився про залучення кредитів на загальну суму $480 млн від Міжнародної фінансової корпорації (IFC) з групи Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Корпорації міжнародного фінансування США (DFC). Ці кошти компанія планувала витратити на рефінансування боргу і підтримку поточної діяльності.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні, належить Юрію Косюку. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.