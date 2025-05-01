"Нова пошта" за минулий рік скоротила прибуток майже на 37%

Компанія "Нова пошта" за минулий рік збільшила дохід на 22%, до 44,77 млрд грн, а чистий прибуток зменшила на 36,9%, до 2,5 млрд грн.

Про це свідчать підтверджені аудиторською компанією ТОВ "Бейкер Тiллi Україна" її фінансові результати, опубліковані в системі розкриття інформації SMIDA, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, кількiсть вiдправлень за 2024 рiк перевищила 480 млн посилок та вантажiв, або +16% до попереднього року. Рiвень NPS (індекс споживчої лояльностi) за минулий рiк по компанiї становив 80,8%.

Завдяки стратегiї збiльшення точок доступностi для клiєнта кiлькiсть вiддiлень, пунктiв видачi та поштоматiв на кiнець грудня 2024 року в Україні складала понад 37 тис. штук.

Окрім того, в минулому році "Нова пошта" поновила iнвестицiї в iнновацiї, запуск та тестування нових технологiй та послуг – вони становили 7,3 млрд грн.

Консолідований дохід групи компаній, до якої входять материнська компанія ТОВ "Нова пошта" і її дочірні підприємства, зокрема "НоваПей", NovaPay PL, "НП Діджитал", NOVA Digital Sp. z o.o. (Польща ), "Нова-Енерджi", "Новобокс", "Нова Плейс", "Нова Пост Європа", дочірні підприємства в Литві, Молдові, Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Естонії, Латвії, Чехії, Канаді, Великій Британії, Франції, Італії, Польщі, Бельгії, Іспанії, Нідерландах, в 2024 році зріс на 24%, до 54,2 млрд грн.

Консолідований прибуток скоротився на 10,8%, до 3,81 млрд грн.

Раніше стало відомо, що "Нова пошта" оновила тарифи на міжнародну доставку – тепер вартість посилки розраховується за фактичною вагою, а не за об'ємною.

До того повідомлялося, що "Нова пошта" планує вихід на ринки Швейцарії, Бельгії, Португалії та Ірландії, а до кінця цього року за межами України відкриє ще 135 відділень.

Окрім того, "Нова пошта" цього року збільшить інвестиції в Європі на 42,8%, до 10 млн євро.