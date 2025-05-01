Веревський купує історичну будівлю пивзаводу Ріхтера і землю на горі Юрковиця на Подолі

Антимонопольний комітет дозволив компанії власника агрохолдингу KERNEL Андрія Веревського купити історичну будівлю колишнього пивзаводу Ріхтера на Подолі та право оренди на територію гори Юрковиця.

Таке рішення АМКУ ухвалив на засіданні у четвер, 1 травня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "Кернел-Трейд" на набуття контролю над ТОВ "Керамблоки-Інвест".

ТОВ "Кернел-Трейд" є частиною агрохолдингу "Кернел" і займається експортом зернових, олійних культур та рослинної олії. За даними у системі YouControl, серед засновників підприємства – люксембурзька компанія "Кернел Холдинг С.А." (49,09%) та ТОВ "Кернел-Капітал" (46,31%), а її бенефіціаром вказаний український бізнесмен Андрій Веревський, який вказав місцем постійного проживання Швейцарію.

ТОВ "Керамоблоки-Інвест" засноване 2004 року в Києві, спеціалізується на організації будівництва та оптовій торгівлі будівельними матеріалами, деревиною і санітарно-технічним обладнанням. З березня 2025 року "Кернел-Трейд" вже володіє 24% акцій компанії, решта належать Вячеславу та Ользі Переятенець (24% та 37% відповідно), а також Артему Данилевському (15%).

"Керамблоки-Інвест" – це власник пам’ятки архітектури будівлі колишнього пивзаводу Ріхтера у Києві по вул.: Кирилівська, 35, уточнює Liga.net.

Ця ж компанія орендує ділянку площею 11,5 га землі навколо, до якої частково входить територія історичної місцевості "гора Юрковиця". У листопаді 2023 року Київрада продовжила цій фірмі оренду землі ще на 15 років.

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До недавнього часу забудовник A Development Олексія Баранова готував тут житловий комплекс "Ріхерт&Парк". Але в лютому 2025 року компанія заявила про вихід із проєкту.

Водночас ще у листопаді 2024 компанію "Керікс Девелопмент" (яка володіла землею та будівлями) викупив інвестфонд Веревського — КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії".

Минулого тижня культурний проєкт K41 Community Fund оголосив, що знайшов інвестиції і викупив будівлю заводу та орендував прилеглу землю. Там обіцяють створити парк із озером і відкритим простором для громади, але деталі проєкту наразі невідомі.