Польський PKP Intercity до 12 травня скасував рейси потягу Чернівці-Львів-Варшава

Польський державний залізничний оператор PKP Intercity на період з 1 по 12 травня цього року включно тимчасово припинить виконання рейсів на дільниці Коломия/Чернівці – Львів – Рава-Руська – Варшава через ремонтні роботи.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Через це на вказаний період вносяться зміни до графіка руху низки поїздів формування "Укрзалізниці":

поїзд №863/864 Коломия – Рава-Руська курсуватиме лише до/від станції Львів. На дільниці Львів – Рава-Руська тимчасово не курсуватиме;

поїзд №865/866 Рава-Руська – Коломия вирушатиме зі станції Львів. На дільниці Рава-Руська – Львів поїзд тимчасово не курсуватиме;

поїзд №866/865 Коломия – Рава-Руська курсуватиме лише до станції Львів.

"Із метою забезпечення сполучення між Львовом та Рава-Руською на період проведення ремонтних робіт призначається тимчасовий регіональний поїзд №862 Львів – Рава-Руська, який курсуватиме щоденно з 1 по 12 травня 2025 року. Час відправлення зі Львова – 18:00. Зупинки: Брюховичі (18:19-18:21), Жовква (18:58-19:00), прибуття до Рава-Руської – 19:34", – повідомили в "Укрзалізниці".

Водночас у вказаний період зберігається курсування поїзда №768/767 Варшава – Рава-Руська, що виконується польським перевізником SKPL.

Раніше повідомлялося, що з 8 травня мають розпочатися ремонтні роботи на території пункту пропуску "Корчова – Краківець" на українсько-польському кордоні, вони триватимуть до середини червня.