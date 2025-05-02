Євросоюз може запропонувати Трампу угоду на 50 мільярдів євро, щоб уникнути мит

Європейський Союз готовий збільшити закупівлі американських товарів на 50 млрд євро, щоб врегулювати торговельний конфлікт зі Сполученими Штатами.

Як пише FT, про це повідомив єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович, передає Forbes.

За його словами, Брюссель та Вашингтон досягли прогресу в переговорах після того, як президент Дональд Трамп запровадив, а потім призупинив 20% тарифи на товари ЄС. Єврокомісар зазначив, що дефіцит торгівлі з Європою, за оцінками ЄС, становить близько 50 млрд євро, якщо враховувати експорт американських послуг.

Шефчовича додав, що цей дефіцит можна швидко скоротити, збільшивши закупівлі американського скрапленого природного газу (LNG), сільськогосподарської продукції, зокрема сої, а також інших товарів, таких як м’ясо птиці чи хімічна продукція.

"Якщо проблема дефіциту становить 50 млрд євро, ми можемо вирішити її дуже швидко через закупівлі LNG, сої чи інших товарів", – сказав Шефчович.

Він зазначив, що ЄС уже активно імпортує американські товари, але готовий укласти нові угоди для прискорення цього процесу.

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Переговори тривають, але Шефчович наголосив, що угода має бути справедливою та прийнятною для всіх 27 країн ЄС і Європарламенту. Він назвав базові мита у 10% "дуже високими" і відкинув їх як основу для угоди.

Євросоюз також готує дзеркальні мита на американські товари, якщо домовленості не буде досягнуто до 14 липня, коли закінчується пауза на мита на 21 млрд євро американської продукції.

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів. Ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.