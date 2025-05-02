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Україна у квітні збільшила експорт електроенергії майже удвічі

електроенергія

Імпорт електроенергії до України у квітні 2025 року скоротився ще на 31%, у порівнянні з березнем – до 187 тис. МВт-год. Водночас експорт зріс майже удвічі.

Про це йдеться в моніторингу ExPro.

Зазначається, що найбільше електроенергії було поставлено з Угорщини, 44%, Словаччини та Польщі (по 18%).

Пік імпорту був 11 квітня, понад 20 тис. МВт-год, а вже після 20 квітня обсяги поставленої електроенергії з-закордону значно скоротились.

Експорт електроенергії з Україні у квітні зріс майже удвічі

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Водночас експорт електроенергії у квітні зріс майже вдвічі – до понад 150 тис. МВт-год.

Найбільше електроенергії експортувалось у період 22-25 квітня, понад 11 тис. МВт-год.

У 2024 році Україна збільшила імпорт електроенергії в 5,5 раза – до 4,4 млн МВт-год. Найбільше у структурі імпорту електроенергії зайняли Угорщина – 39%, Словаччина – 23%, Румунія – 18%, Польща – 14% та Молдова – 5%.

Автор: 

імпорт (2330) експорт (3832) електроенергія (4248)


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Обычно после таких новостей, начинаются очередные атаки на энергообъекты...
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02.05.2025 12:06 Відповісти
Навіщо про все це з кожної праски терендіти?
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02.05.2025 12:22 Відповісти

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