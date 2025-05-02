Блокування активів та заборона на операції: Україна ввела санкції проти компаній російських олігархів

Україна ввела нові економічні та персональні санкції проти підприємств російських олігархів. Серед них – 19 російських енергетичних компаній групи "Новатек", чотири компанії-постачальники титану до РФ, дві металургійні компанії російського олігарха Лісіна, "Волзький абразивний завод" та "Волгабурмаш".

Про це свідчать дані на сайт Офісу Президента.

Санкції передбачають блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, які прямо або опосередковано належать фізичній або юридичній особі, повне припинення торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинка виконання економічних та фінансових зобов'язань, припинення дії ліцензій та інших дозволів на користування надрами, заборона участі у приватизації або оренді державного майна.

"Нові "санкційні" Укази на сайті, а санкції – в реєстрі РНБО. Все будемо синхронізовувати у партнерів", – прокоментував запровадження санкцій уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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Нагадаємо, нещодавно видання "Українська правда" провело розслідування і з’ясувало, що друга найбагатша людина РФ, власник Новоліпєцкого металургійного комбінату (НЛМК) Володимир Лісін, веде активну співпрацю з підприємствами Росії, які виробляють ракети, дрони та ядерну зброю.

Водночас, два заводи Лісіна продовжують спокійно працювати у передмісті Брюсселю, а сам Лісін, попри тісну дружбу з Путіним – не перебуває під санкціями ЄС.

Раніше Власюк також заявив, що у 2023 році Росія експортувала до ЄС металопродукцію на суму 3 млрд євро. При цьому російська НЛМК, яка постачає металургійні сляби до ЄС, водночас є монопольним виробником у Росії спеціальної електротехнічної сталі, яка критично важлива для російської оборонної промисловості.