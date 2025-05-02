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Новини
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Військові почали замовляти сталеві арки для перекриття траншей, вже уклали угоду на 230 мільйонів

сталеві арки для перекриття траншей

Військова частина А3160 Командування Сил підтримки ЗСУ 21 квітня за результатами тендерів уклала три угоди із ТОВ "Віакон Україна" про постачання арочних елементів перекриття траншей на загальну суму 230,94 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угод, до липня гофровані траншейні укриття УГТ-2 мають поставити у три регіони: у Ніжин Чернігівської області (+/- 10 км) за ціною 3 480 грн/шт, у Краматорськ Донецької області (+/- 50 км) по 3 588 грн/шт, та у Павлоград Дніпропетровської області (+/- 50 км) по 3 318 грн/шт. Вартість включає доставку. Виробником є компанія "Віакон Україна".

Арочні елементи мають бути виготовлені з нефарбованої хвилястої гофрованої сталі марки Ст3пс або Ст3сп, товщиною не менше 2 мм. Розміри: ширина арки в основі – не менше 1900 мм, висота – не менше 500 мм, довжина – не менше 990 мм. Конструкція має передбачати можливість послідовного з’єднання між собою.

У тендерній документації компанія "Віакон Україна" вказала, що має виробничі потужності у Закарпатській області, які забезпечують виготовлення 9 600 виробів на місяць.

Однак за умовами укладених угод, за період з 21 квітня по 30 червня 2025 року, тобто за два місяці і десять днів, "Віакон Україна" має виготовити та поставити 66 703 арочних елементи у три регіони, що значно перевищує підтверджені потужності підприємства.

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Дорожчими конкурентами "Віакон Україна" у цих закупівлях були "TenThousand Holdings LTD", ТОВ "Югсталь", ТОВ "Акам" та ТОВ "АІР Сістем Коммунікейшн ЛТД".

Столична "Віакон Україна" належить Анатолію Зіненку з Києва. Він також одноосібно володіє ТОВ "Віакон Проект" та ТОВ "Дорсервісбуд" разом із Юрієм Агафоновим. Зіненко був засновником ГО "Федерація мотоциклетного спорту м. Севастополя" та ГО "Ендуро клуб Севастополь".

З 2016 року "Віакон Україна" отримала державних замовлень на 385,4 млн грн, найбільше в нинішнього замовника.

Автор: 

Міноборони (965) закупівлі (2616) ЗСУ (370)


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Топ коментарі
+3
Ну от і навіщо про це "балабанить"? Та ще й з вказуванням точок поставки і розміщення?
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02.05.2025 14:53
+3
Там більше важить питання "перекриття обзору для БПЛА" При великій протяжності перекриття важко вичислить, де саме розташовуються бійці. І куди саме бить - не відомо. Оптика нічого не дасть, а тепловізор матиме розсіяну пляму...
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02.05.2025 14:56
+1
Тому шо піар ВСЕ для ЗЕлених, після грабежу країни та народу.
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02.05.2025 15:07
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От ми і знаємо, куди невдовзі полетять ішакєди.
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02.05.2025 14:48 Відповісти
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02.05.2025 14:49 Відповісти
Безсоромний дерибан продовжується.
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02.05.2025 14:51 Відповісти
безсоромний пі@деж триває!
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02.05.2025 15:13 Відповісти
Шо дадуть 2 мм товщіни? Є фахівці з цього питання?
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02.05.2025 14:52 Відповісти
Там більше важить питання "перекриття обзору для БПЛА" При великій протяжності перекриття важко вичислить, де саме розташовуються бійці. І куди саме бить - не відомо. Оптика нічого не дасть, а тепловізор матиме розсіяну пляму...
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02.05.2025 14:56 Відповісти
Дякую.
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02.05.2025 15:04 Відповісти
Будь ласка...
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02.05.2025 15:45 Відповісти
Сверху оно отсыпается землей конечно же. Непонятно правда почему они некрашенные, под краской бы они служили в разы дольше. Не бетон конечно, но такие конструкции можно доставлять к позициям на легковом транспорте и укладывать вручную, без специальной техники. Для более удаленных позиций лучше конечно бетон. В целом основная задача это не только укрытие личного состава - хотя фугасный сброс обсыпанной сверху траншее ничего не сделает, а 152мм и 30 сантиметров бетона на удержит - сколько маскировка ходов сообщения.
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02.05.2025 15:01 Відповісти
Дякую.
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02.05.2025 15:05 Відповісти
Ну от і навіщо про це "балабанить"? Та ще й з вказуванням точок поставки і розміщення?
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02.05.2025 14:53 Відповісти
Тому шо піар ВСЕ для ЗЕлених, після грабежу країни та народу.
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02.05.2025 15:07 Відповісти
Це пошесть ідіотизму, чи продумано виставлено навіть всі технічні данні?
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02.05.2025 15:23 Відповісти

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