Українці працюють на нелегальних фабриках з виробництва сигарет у ЄС

За даними європейських правоохоронних органів, торік у Європі було зупинено близько 100 незаконних фабрик з виробництва сигарет, на багатьох із них працювали українці.

Про це керівник із протидії нелегальній торгівлі Philip Morris International Ніколя Отте розповів у коментарі виданню "NV Бізнес".

За його словами, значна частка працівників нелегальних фабрик у Європі раніше працювали на незаконних тютюнових фабриках в Україні.

Наприклад, лише у Бельгії минулого року 80 затриманих осіб були з України. Крім того, а нелегальній сигаретній фабриці в Лудзі, Латвія, яку було виявлено в грудні минулого року, 25 заарештованих осіб були українцями, ця тенденція також спостерігається на незаконних фабриках у Польщі та по всій Європі, зауважив представник компанії.

"Україна перебуває в дуже складній ситуації. Очевидно, що уряду та правоохоронним органам важко здійснювати контроль. Якщо ми глянемо на картину ширше і подивимось на те, скільки грошей втрачається через нелегальну діяльність в Україні, то це більше половини від мільярда доларів", – зазначив Ніколя Отте.

Він нагадав, що нелегальний ринок сигарет в Україні знову почав зростати: за останніми даними Kantar, його частка збільшилась із 12,6% до 14,1%.

"Ми інвестуємо в Україну та продовжимо це робити, щоб підтримати український уряд і народ. Якщо нелегальна торгівля зростає та виходить з-під контролю, то всі ці зусилля марні", – додав керівник із протидії нелегальній торгівлі Philip Morris International.

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Він зауважив, що у 2024 році аналітики зафіксували стабілізацію на нелегальному ринку сигарет у Франції, найбільшому серед країн ЄС.

"Нелегальні сигарети з’являються через жорсткі регуляторні та фіскальні умови і це стає серйозним викликом для легальної індустрії. І це викликає більший апетит у контрабандистів", – зазначив Ніколя Отте.

За його словами, контрафакт – велика проблема для легальних виробників, оскільки споживачі думають, що купують справжній продукт, а насправді отримують підробку низької якості.

Як повідомлялося, раніше детективи Бюро економічної безпеки викрили канал контрабанди вироблених в Україні контрафактних сигарет до Європи під виглядом морозива.