Мінекономіки розширить перелік товарів із часткою української складової у виробництві

Міністерство економіки України ініціює розширення переліку товарів, на які поширюється вимога локалізації. Підставою для цього стали звернення українських виробників 25 видів продукції, котрі висловили бажання долучитися до політики локалізації.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Локалізація в публічних закупівлях – це вимога до мінімальної частки української складової у вартості товарів, що закуповуються за бюджетні кошти. Завдяки цьому державні інвестиції спрямовуються на підтримку національного виробництва, створення робочих місць і розвиток промисловості.

"Те, що сьогодні бізнес сам виступає ініціатором розширення локалізації, – показник того, що локалізація працює і допомагає українським виробникам розвиватись. Ми продовжимо вдосконалювати і локалізацію, й інші програми стимулювання виробництва, інвестицій та експорту, об'єднані політикою "Зроблено в Україні", – сказала перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, в липні 2022 року набули чинності зміни до закону про публічні закупівлі, які поступово збільшують вимогу щодо локалізації, тобто частки української складової у певних товарах. Протягом 10 років вона має зрости з 10% до 40%. У 2025 році рівень локалізації має становити не менше 25%.

Зараз вимога локалізації стосується 103 товарів із чотирьох напрямів машинобудування: залізничний транспорт, міський транспорт, комунальна техніка та енергетичне обладнання.

Передбачається розширення локалізації ще на 25 товарів у таких категоріях:

машинобудування, зокрема ліфти, трактори тощо;

товари легкої промисловості, зокрема спецодяг і військова форма;

освітлювальні прилади, кабелі, світлофори;

металоконструкції та труби великого діаметра.

Вимога локалізації не поширюється на товари, вироблені в країнах-учасницях угоди СОТ про державні закупівлі (GPA), зокрема в країнах Європейського Союзу, США, Японії, Південній Кореї, Великій Британії та інших.

Раніше стало відомо, що Міністерство економіки України втретє за цей рік розширило перелік колісної, будівельної, спеціальної техніки та енергетичного обладнання українського виробництва, покупці якої можуть отримати 15% компенсації вартості.

Перед тим Кабінет Міністрів змінив правила участі у програмі компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання: скористатися нею отримали можливість лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі.