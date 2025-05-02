Міноборони оголосило про початок реорганізації "Оператора тилу" для його об’єднання з АОЗ

Міністр оборони України Рустем Умєров 1 травня оголосив про початок реорганізації закупівельної агенції Міністерства оборони – "Державного оператора тилу". Її діяльність буде синхронізована з роботою "Агенції оборонних закупівель", котра забезпечує Сили оборони озброєнням.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони за результатами пресконференції, присвяченій ключовим етапам реформи, яка триватиме в наступні місяці.

"Реформування ДОТ має на меті зробити більш ефективним управління ресурсами і персоналом", – сказав начальник Головного управління контролю оборонних закупівель Сергій Булавко.

За його словами, об'єднання ДОТ і АОЗ відбудеться після завершення воєнного стану, а на перехідному етапі буде підготовлено необхідну нормативну базу. Відповідний наказ про створення спеціальної Комісії вже підписано міністром оборони.

Головою Комісії з реорганізації призначено директора АОЗ Арсена Жумаділова.

За його словами, хоча об'єднання агенцій заплановано після завершення бойових дій, готуватися до цього необхідно вже сьогодні, оскільки після війни видатки на оборону скоротяться й це означатиме, що утримання двох окремих агенцій буде фінансово недоцільним.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що Міністерство оборони планує об'єднати свої закупівельні агенції – "Агенцію оборонних закупівель" (АОЗ) і "Державний оператор тилу" (ДОТ) – в одне підприємство після завершення воєнного стану.

Про об’єднання АОЗ та ДОТ ще у вересні казав міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, стратегія міністерства – об'єднати за стандартами НАТО усі агентства Міноборони в "якесь Ukrainian Defence Forces Agency, де будуть закупівлі, логістика, контракти, вимірювання, ефективність".