Міноборони оголосило про початок реорганізації "Оператора тилу" для його об’єднання з АОЗ
Міністр оборони України Рустем Умєров 1 травня оголосив про початок реорганізації закупівельної агенції Міністерства оборони – "Державного оператора тилу". Її діяльність буде синхронізована з роботою "Агенції оборонних закупівель", котра забезпечує Сили оборони озброєнням.
Про це йдеться в повідомленні Міноборони за результатами пресконференції, присвяченій ключовим етапам реформи, яка триватиме в наступні місяці.
"Реформування ДОТ має на меті зробити більш ефективним управління ресурсами і персоналом", – сказав начальник Головного управління контролю оборонних закупівель Сергій Булавко.
За його словами, об'єднання ДОТ і АОЗ відбудеться після завершення воєнного стану, а на перехідному етапі буде підготовлено необхідну нормативну базу. Відповідний наказ про створення спеціальної Комісії вже підписано міністром оборони.
Головою Комісії з реорганізації призначено директора АОЗ Арсена Жумаділова.
За його словами, хоча об'єднання агенцій заплановано після завершення бойових дій, готуватися до цього необхідно вже сьогодні, оскільки після війни видатки на оборону скоротяться й це означатиме, що утримання двох окремих агенцій буде фінансово недоцільним.
Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що Міністерство оборони планує об'єднати свої закупівельні агенції – "Агенцію оборонних закупівель" (АОЗ) і "Державний оператор тилу" (ДОТ) – в одне підприємство після завершення воєнного стану.
Про об’єднання АОЗ та ДОТ ще у вересні казав міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, стратегія міністерства – об'єднати за стандартами НАТО усі агентства Міноборони в "якесь Ukrainian Defence Forces Agency, де будуть закупівлі, логістика, контракти, вимірювання, ефективність".
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