Кабмін посилив вимоги до енергоефективності холодильників-вітрин

Кабінет Міністрів затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для холодильних приладів з функцією прямого продажу.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 2 травня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що новий регламент розроблено на виконання Директиви 2009/125/ЄС, він набуде чинності з 1 вересня 2026 року.

При цьому використання холодильних приладів з функцією прямого продажу, які введені в обіг до набрання чинності цим регламентом, не заборонятимуть, додав Мельничук.

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Згідно із законодавством, холодильний прилад з функцією прямого продажу – холодильний прилад, що використовується для демонстрації та продажу товарної продукції споживачам при визначених температурах нижче за температуру навколишнього середовища, із доступом безпосередньо через відкриті боки або через одні або кілька дверей або ящиків, або обидвома способами, включаючи також шафи, що використовуються для зберігання або допоміжного обслуговування продуктів, до яких споживачі не мають доступу, за винятком мінібарів і приладів для зберігання вина.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року Кабмін затвердив новий Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для холодильних приладів, який передбачає посилення вимог до їх енергетичних та екологічних характеристик.