Кабмін спрямував 540 мільйонів на модернізацію професійної освіти в регіонах. На що витратять гроші?

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо розподілення 540 млн грн субвенції в регіони для модернізації закладів професійно-технічної освіти.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 2 травня.

"Мова йде про модернізацію лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, а також забезпечення енергоефективності та безпеки цих освітніх просторів", – пояснив Шмигаль.

Він зазначив, що кошти будуть виділені для понад 100 закладів освіти, які готують інженерів, токарів, будівельників, технологів, операторів верстатів та інших фахівців, без яких неможлива відбудова.

За словами прем'єра, таке рішення спрямоване на подальші інвестиції в освіту та зміцнення спроможності здійснювати відбудову завдяки кваліфікованим кадрам.

Раніше Шмигаль заявляв, що підвищення посадових окладів для вчителів потребуватиме значних видатків, а під час воєнного стану це проблематично.