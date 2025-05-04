Наслідки санкцій: Одна з найбільших авіакомпаній Єгипту на третину скоротить польоти з Росії

Єгипетська авіакомпанія AlMasria Universal Airlines майже на третину скоротить польотну програму з Росії на курорти Шарм-еш-Шейх та Хургада й назад. Так, перед початком туристичного сезону буде скасовано 50% рейсів для туроператора Anex Tour, 37% – для Fun & Sun і 21% – для Coral Travel.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерело в авіаперевізнику.

Очікується, що ці рейси будуть перерозподілені між російськими перевізниками Azur, "Уральськими авіалініями" та Red Wings, а також єгипетськими Egypt Air, Air Cairo та Red Sea Airlines.

Причиною перегляду розкладу стали вторинні санкції Європейського Союзу, які обмежили можливості придбання повітряних суден для компанії. Так, AlMasria направила близько $100 млн на покупку двох Airbus A321 та двох A330 для експлуатації на російському ринку.

"Після перерахування одного з платежів гроші були утримані на депозитному рахунку через те, що єгипетську авіакомпанію дорікнули в роботі з РФ. Тому в експлуатацію надійшли лише два літаки, та й то із затримкою на понад 65 днів", – розповів співрозмовник видання.

Також на рішенні скоротити польоти в Росію позначилася загроза безпеці польотів через атаки безпілотників і регулярні затримки з відправленням рейсів.

До того повідомлялося, що Росія зіткнеться з падінням авіаперевезень цього року через дефіцит літаків у російських авіакомпаній.

Перед тим стало відомо, що російські авіакомпанії домоглися дозволу продовжувати польоти на випущених у 1970-х літаках "Ан-26" через відсутність у країні нових лайнерів аналогічного типу як російського, так і зарубіжного виробництва.

У січні цього року повідомлялося, що Росія викупила в іноземних власників більше половини літаків для польотів за кордон.

Тим часом російські авіакомпанії почали втрачати літаки західних виробників унаслідок дії санкцій, які обмежили поставки в країну нових лайнерів і заборонили обслуговування наявних.

Наприкінці червня з офіційного сайту Росавіації зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.