TikTok оштрафували на 530 мільйонів євро за незаконну передачу даних європейців до Китаю

Соціальна мережа TikTok має сплатити штраф у розмірі 530 млн євро з незаконну передачу персональних даних європейців до Китаю та недостатню прозорість перед користувачами.

Про це йдеться в повідомленні регулятор конфіденційності Ірландії, передає Politico.

Ірландська комісія із захисту даних заявила, що TikTok порушив флагманські правила захисту даних Європейського Союзу, коли надсилав дані європейських користувачів до Китаю, оскільки не міг гарантувати, що дані були захищені відповідно до китайських законів про стеження.

Вперше висловивши свою позицію щодо передачі даних до Китаю, регулятор заявив, що TikTok не оцінив належним чином наслідки китайського законодавства про нагляд для персональних даних європейців.

Закони, які надають уряду Китаю широкі повноваження наказувати компаніям передавати дані, "суттєво відрізняються від стандартів ЄС", визнав TikTok під час розслідування.

Регулятор також заявив, що TikTok порушив правила прозорості між 2020 і 2022 роками, оскільки не повідомив користувачам про передачу персональних даних до Китаю.

Однак TikTok оновив свою політику конфіденційності у 2022 році й тепер "відповідає вимогам".

Компанію оштрафували на 485 млн євро за передачу даних до Китаю та на 45 млн євро – за відсутність прозорості в її політиці конфіденційності.

Цей штраф є третім за величиною за всю історію порушення Загального регламенту ЄС про захист даних. Штаб-квартира TikTok в ЄС знаходиться в Ірландії, а це означає, що ірландський регулятор є провідним органом, відповідальним за забезпечення дотримання правил Євросоюзу.

TikTok роками стверджував, що не зберігає дані європейських чи американських користувачів на серверах у Китаї, але у квітні повідомив, що в лютому виявив, що "обмежені дані користувачів" насправді зберігалися в Китаї.

TikTok дали шість місяців, щоб привести свою практику обробки даних у відповідність до правил конфіденційності ЄС або призупинити всю передачу даних до країни.

TikTok заявив, що "рішуче заперечує" висновки ірландського регулятора й планує подати повну апеляцію.

Раніше стало відомо, що Європейська Комісія оштрафувала компанії Meta та Apple на 200 млн та 500 млн євро відповідно за порушення Закону про цифрові ринки (DMA).

У 2024 році ЄС оштрафував компанію Meta на 798 млн євро за порушення антимонопольних правил, яка надала користувачам своєї соціальної мережі Facebook автоматичний доступ до служби класифікованих оголошень Facebook Marketplace.