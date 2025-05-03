У США підготували нові санкції проти РФ. Що вони передбачають

Американські посадовці завершили роботу над розробкою нових економічних санкцій проти Росії для посилення тиску, щоб вона припинила війну проти України.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в адміністрації президента США, передає Укрінформ.

Нові санкції мають бути спрямовані проти "Газпрому", а також великих компаній, які працюють у сфері природних ресурсів і банківському секторі, зазначив представник адміністрації.

Однак наразі незрозуміло, чи буде цей пакет схвалений президентом Трампом, який дедалі гучніше висловлює розчарування, що Путін проігнорував його заклики до припинення вогню.

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Рада національної безпеки США "намагається узгодити певний набір сильніших каральних дій проти Росії, і він має бути підписаний Трампом", зазначив посадовець, знайомий із цим питанням.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вважає, що кремлівський диктатор Володимир Путін затягує процес щодо мирних перемовин. Американська адміністрація готується до жорсткішого контролю санкцій, включно проти "тіньового флоту" Росії.