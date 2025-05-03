В Україні припинить роботу ЄДРПОУ. Що його замінить

Державна служба статистики розпочинає громадське обговорення проєкту розпорядження уряду щодо припинення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Про це повідомила пресслужба Держстату.

"Ідеться про підготовку до поступового переходу на єдину цифрову, прозору та зручну систему ідентифікації суб’єктів господарювання. Це частина ширшої реформи цифровізації державного управління, євроінтеграції та модернізації офіційної статистики", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що функції ЄДРПОУ хочуть інтегрувати до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), який веде Мін’юст.

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Як пояснили у Держстаті, що така інтеграція усуне дублювання державних ІТ-систем та реєстрів, зменшить бюрократію для бізнесу, скасує паперових довідки, що дублюються, а також впровадить міжнародні підходи до управління даними.

Утім, наголошується, що ЄДРПОУ продовжує й надалі працювати. Наразі йдеться про стратегічний етап громадських консультацій і планування довгострокових змін.

Громадське обговорення триватиме з 25 квітня до 25 травня 2025 року.

Як повідомлялося, у квітні Верховна Рада ухвалила закон про створення єдиного реєстру професій.