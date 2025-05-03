БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
246 4

Внески України до інвестиційного фонду відбудови розпочнуться не раніше 2030 року, – Мінекономіки

качка

Україна почне вносити кошти до спільного зі США інвестиційного фонду відбудови не раніше 2030 року.

Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив заступник міністра економіки й торговий представник України Тарас Качка, передає Forbes.

За його словами, оскільки фонд є довгостроковим, українські внески розпочнуться через три-чотири, а можливо, й п’ять років. Це пов’язано з тим, що платежі формуватимуться з рентних надходжень до бюджету від видобутку корисних копалин за ліцензіями, виданими після набуття чинності угодою.

"У мирних умовах цей процес займає три-чотири роки, тож платежі почнуться не раніше 2030 року. Ідея в тому, що ми отримуємо допомогу зараз, а розраховуватися за неї через фонд зможемо протягом багатьох років", – пояснив торгпред.

Читайте також: США мають скасувати візи нардепам, які не голосуватимуть за Угоду про надра, – Зеленський

Качка уточнив, що внески України не є прямими виплатами США, а є інвестиціями, які повертатимуться в Україну. "Прибуток від інвестицій в Україну розподілятиметься між партнерами лише за умови їх успішності", – додав він.

Як повідомлялося, у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про ратифікацію Угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, його можуть ухвалити 8 травня.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?

Автор: 

видобуток (1766) інвестиції (1531) копалини (68) Качка Тарас (77) надра (32)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тій качкі ватро трошки вагу скинути...люди в Україні голодують, а чиновники пухнуть
показати весь коментар
03.05.2025 17:39 Відповісти
И это не точно!)
показати весь коментар
03.05.2025 17:43 Відповісти
Таке враження що качка і стефанчук від одної свиноматки вийшли.
показати весь коментар
03.05.2025 19:28 Відповісти
Колись сидів та думав, що можна покращити в побуті для себе, людям і на цьому можна було б заробити.

В результаті написав таку статтю - "Ідея вендингу останньої милі":
https://aboutdifferentthings.com/ideya-vendynhu-ostannoi-myli/
показати весь коментар
03.05.2025 19:38 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 