Росіяни відродили практику човникової торгівлі технікою та коштовностями

У російських соцмережах розвинувся нелегальний ринок контрабанди імпортних товарів – від доставки до Росії документів та ліків до пересилання люксових аксесуарів та гаджетів.

Про це пише The Moscow Times.

Торгівля забороненою продукцією організована за човниковою системою: окремі росіяни виїжджають за кордон, закуповують необхідні товари, а потім ввозять їх до Росії під виглядом особистих речей.

Особливим попитом користуються предмети розкоші, ювелірна продукція та дорогі гаджети. У соцмережах та месенджерах працює велика кількість каналів, у яких відкрито пропонуються послуги з пересилання з-за кордону документів, ключів, продуктів, представницьких товарів, медикаментів та іншого.

"Є люди, які заробляють на життя перевезеннями [речей] на собі, зазвичай це дівчата модельної зовнішності, які часто літають в ОАЕ, країни Заходу. Ще одна категорія човників – співробітники авіакомпаній. У бортпровідників досить скромна зарплата, тому деякі йдуть на порушення внутрішніх правил роботодавця та митних правил – беруть на замовлення за кордоном продукцію та мають від цього пристойний відсоток", – пояснив співрозмовник у транспортній поліції.

Згідно з даними Федеральної митної служби РФ, кількість порушених кримінальних справ про контрабанду після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України збільшилася з 258 справ у 2022 році до 419 справ у 2024 році. За перші місяці 2025 року митні органи порушили 121 кримінальну справу за статтею про контрабанду. Сукупна вартість переміщених товарів цього року – 1,5 млрд руб.

Крім того, з початку поточного року було порушено 226 адміністративних справ у сфері митного законодавства, пов'язаних зі спробою перевезення "стратегічно важливих товарів та ресурсів". Вартість вилучених предметів склала 74,8 млн руб.

Усього за період з 2022 по 2024 рік російські митники завели 3758 проваджень у таких справах (росіяни спробували провезти товари на 1,9 млрд руб.).

Більшість спійманих на митниці човників запевняють, що не знайомі з митними правилами.

Раніше стало відомо, що російський уряд ухвалив рішення заборонити постачання до Росії косметики та парфумерії з "недружніх" країн каналами паралельного імпорту. Так, відтепер ввозити до Росії без згоди правовласника можна буде лише лікувальну косметику, а парфумерна продукція виключена зі списків повністю.

За три роки розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України з РФ пішли 62% компаній із "недружніх" країн.

Раніше в березні цього року повідомлялося, що в Росії вперше відібрали права на бренд у міжнародної компанії і віддали його російській.

До того віцепрем'єр РФ Денис Мантуров заявив, що іноземні компанії, які пішли з Росії після початку розв'язаної РФ війни проти України, поки не говорили про своє повернення.