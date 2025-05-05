Негода спричинила знеструмлення у п’яти областях

Унаслідок дощу та вітру на ранок 5 травня були повністю або частково знеструмлені 68 населених пунктів у 5 областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що ремонтні бригади обленерго вже працюють над заживленням абонентів.

Крім того, в Україні зросло споживання електроенергії. Станом на 9:30, його рівень був на 8,6% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Цьому сприяла хмарна погода та опади у частині областей, що спричинило низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

У неділю, 4 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 6,7% нижчим, ніж тижнем тому. Це пояснюється суттєвим потеплінням минулого тижня.

Як повідомлялося, імпорт електроенергії до України у квітні 2025 року скоротився ще на 31%, у порівнянні з березнем – до 187 тис. МВт-год. Водночас експорт зріс майже удвічі.