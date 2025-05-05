Дніпровський завод мінеральних добрив визнали банкрутом

Господарський суд Дніпропетровської області 22 квітня визнав банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру ПрАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив", що у місті Кам'янське.

Про це свідчать дані в судовому реєстрі, передає liga.net.

Зазначається, що підприємство довго перебувало в передбанкрутному стані, до повномасштабної війни його борги перевищували 1 млрд грн.

У лютому 2022 року на підприємстві ввели процедуру санації (фінансового оздоровлення) строком на п'ять років і 11 місяців.

План санації передбачав відновлення виробництва через довгострокові договори на перероблення давальницької сировини. Половину боргів заводу мали списати, а решту суми – розтермінувати на шість років.

У 2022-2023 роках підприємство погасило 10% вимог четвертої (найбільшої) черги кредиторів на загальну суму 44,9 млн грн.

Водночас через російську військову агресію та воєнний стан в Україні підприємство зіткнулося з проблемами постачання сировини, що надходила морським шляхом, й у 2024-му зупинилося.

Станом на березень 2025 року накопичилися поточні борги з виплати заробітної плати (15,8 млн грн), перед Пенсійним фондом (48 млн грн), податків і зборів (18,1 млн грн), за комунальні послуги (0,75 млн грн).

Через це керуючий санацією звернувся до суду з клопотанням про дострокове припинення процедури санації та відкриття ліквідаційної процедури.

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ДЗМД був створений у 2002 році на базі державних підприємств "Агрофос" та "Амофос", яким дісталися потужності з випуску добрив від гіганта радянського хімічного комплексу – Придніпровського хімзаводу.

У нульових роках його приватизувала компанія "Федкомінвест-Україна" росіянина Олексія Федоричева (перебуває в Україні під санкціями та під слідством).

Зараз підприємство входить до складу корпорації "Украгрохімхолдинг" Сергія Лісковського. У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ПрАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" значиться Вольфганг Фрізе.

Як повідомлялося, у січні Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру АТ "Дніпровський машинобудівний завод". Підприємство випускало побутову техніку, зокрема, холодильники "Дніпро", мікрохвильові печі, магнітофони, приставки, дитячі іграшки тощо.

Перед тим суд визнав банкрутом ТОВ "Пакко Холдинг", яке раніше було одним із великих гравців на ринку продуктового рітейлу і контролювало торгові мережі "Пакко" і "Вопак".