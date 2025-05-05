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Новини
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Податкова запрошує бізнес долучитися до тестування е-аудиту

аудит

Державна податкова служба розпочала тестування функціоналу системи електронного аудиту (е-аудит) та запрошує долучитися представників бізнес-спільноти та розробників програмного забезпечення.

Про це повідомила пресслужба ДПС.

Зазначається, що під час тестування можна буде випробувати функціонал системи, що дозволить завчасно адаптувати внутрішні процеси до вимог майбутнього податкового контролю.

Також це допоможе підвищити рівень підготовленості до цифрового формату податкового адміністрування, що зменшує ризики та сприяє прозорій взаємодії з органами ДПС.

Долучитися до тестування можна в Електронному кабінеті.

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SAF-T UA (Standard Audit File for Tax) – це електронний файл стандартизованої структури, що містить експортовані з вихідної системи обліку дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов'язань, а також інформацію щодо змін у фінансово-господарському стані суб'єкта господарювання за певний період.

Впровадження е-аудиту є одним із ключових напрямів реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року.

Автор: 

аудит (337) бізнес (1178) Державна податкова служба (368)


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Знову чергове " покращення"..?
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05.05.2025 13:57 Відповісти
потужно-незламний кейс вовавведення какія раніцей.
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05.05.2025 14:34 Відповісти

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