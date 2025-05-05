Україна та Південна Корея створять спільну Ділову раду. Чим вона займатиметься?

Україна та Південна Корея уклали меморандум стосовно співпраці між країнами, таким чином започаткувавши новий формат координації економічної співпраці через спільну Ділову раду.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки України за результатами підписання відповідного документу між Мінекономіки України та Асоціацією "Українсько-корейська ділова рада" (УДКР).

Меморандум передбачає максимальне сприяння економічному розвитку та зміцненню відносин між Україною та Південною Кореєю.

Зокрема, йдеться про формування сприятливого клімату для залучення інвесторів, налагодження прямих контактів між бізнесами, урядовими установами та науковими організаціями країн, створення єдиної платформи для координації співпраці між країнами.

"Підписання сьогоднішнього меморандуму – важливий етап для координації нашої співпраці з Республікою Корея за принципом "єдиного вікна". Ми хочемо сформувати довгострокову інституційну співпрацю через УКДР, максимально розвивати її, а також інтегрувати у стратегічні державні ініціативи корейський приватний сектор. Міжурядове партнерство між Україною та Республікою Корея дозволяє залучати кредитні кошти корейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) в економіку України", – сказав перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Сторони домовилися про такі сфери співробітництва:

сприяння залученню інвестицій у ключові галузі економіки, зокрема промисловість, інфраструктуру, аграрний та енергетичний сектори;

підтримка корейських компаній у виході на ринок України і українських на ринок Південної Кореї;

впровадження інноваційних технологій у виробництво та управління;

розвиток спільних проєктів у стратегічно важливих галузях та сферах цифровізації, штучного інтелекту, зеленої енергетики;

підтримка збільшення обсягів двосторонньої торгівлі через полегшення доступу до ринків обох країн;

забезпечення логістичної підтримки та створення умов для експорту та імпорту товарів;

підтримка спільних дослідницьких проєктів і наукових конференцій;

підтримка спільних проєктів малого та середнього підприємництва з фокусом на інноваційні підходи та сталий розвиток;

організація бізнес-форумів і ділових зустрічей для розширення мережевих контактів.

Найближчим часом Міністерство економіки України спільно з Українсько-Корейською Діловою радою має зібрати повний перелік проєктів, які можуть бути реалізовані у співпраці між країнами, як у співпраці з EDCF, так і поза нею, зокрема в приватному секторі.

Окрім того, сторони домовилися спільно контролювати реалізацію кожної ініціативи. Планується також створення дашборду з найбільш перспективними проєктами та розробка дорожньої карти за ключовими напрямами взаємодії.

Раніше повідомлялося, що південнокорейська корпорація Posco планує збудувати нову ТЕЦ в Одесі, яка працюватиме на паливі з відходів (RDF-паливі).

Нагадаємо, у серпні минулого року Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між урядами України та Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024-2029 роки.

Угода передбачає надання кредитів від корейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) на 2024-2029 роки на загальну суму до $2,1 млрд. Ці кошти спрямують на закупівлю обладнання та на проєкти відновлення, що реалізовуватимуться державою або державними компаніями, з отриманою державною гарантією, а також на фінансування державного бюджету.

Проєкти для отримання фінансування з цього пакета відбиратиме корейська сторона. На першому етапі такі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання. З 2025 року буде можливість залучати інфраструктурні кредити на відбудову.