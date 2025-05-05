У Чехії знайшли роботу вже 160 тисяч українських біженців, – прем’єр-міністр Фіала

Чехія працевлаштувала 160 тис. українських біженців, але остаточного рішення щодо їх статусу після завершення програми тимчасового захисту ще немає.

Про це прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала розповів на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Празі, передає Інтерфакс-Україна.

"Чеська республіка – це країна, яка прийняла більше всього українських біженців на одиницю населення… Наше рішення було успішним, нам як суспільству вдалось подолати перешкоди і наступну інтеграцію біженців. Зараз 160 тисяч працює на нашому ринку праці", – сказав очільник чеського уряду.

Водночас він нагадав, що чинна програма захисту біженців в ЄС діє до березня 2026 року і потрібно цей термін мати на увазі.

За словами Фіали, пропозиції щодо подальшої долі українських біженців "залежатимуть від розвитку актуальної ситуації".

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Як повідомлялося, станом на початок березня статус тимчасового захисту в Європейському Союзі мали понад 4,3 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни. У лютому їх кількість зросла на 21 тис. осіб (на 0,5%).

Зокрема, у Чехії було зареєстровано 397,75 тис. біженців з України з таким статусом або 9,2% їх загальної кількості.