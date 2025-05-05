Перевізники зможуть дистанційно контролювати водіїв: В Україні врегулювали використання смарт-тахографів

Міністерство розвитку громад та територій затвердило механізм використання смарт-тахографів – приладів, що дозволяють автоматично контролювати швидкість руху транспорту, а також час відпочинку водія вантажівки або автобуса.

Відповідний наказ міністерства №532 від 21 березня вже зареєстрований у Міністерстві юстиції і набуде чинності 27 травня, повідомляє пресслужба міністерства.

Зокрема, цим наказом:

затверджено опис та зразки карток для смарт-тахографів;

передбачено можливість подачі заяв у форматі онлайн до органу видачі для отримання відповідних карток тахографів. Раніше подавати такі заяви можна були лише особисто чи поштою;

врегульовано встановлення та технічне обслуговування пунктів сервісу смарт-тахографів;

скасовано необхідність мати на борту транспорту протокол адаптації тахографа. Це спрощує роботу перевізників та водіїв;

передбачено, що отримати карту тахографа можуть отримати водії категорії В, які мають право кермувати вантажівками.

"У першу чергу ми імплементуємо відповідні регламенти Євросоюзу з використання тахографів. Раніше Україна не могла повноцінно використовувати смарт-тахографи, тобто наші компанії купували нові вантажівки, але обслуговувати тахографи на них в Україні не могли. Саме тому ми домовились з європейськими партнерами, щоб у рамках Угоди про автомобільні перевезення з ЄС Україна мала доступ до використання смарт-тахографів. Тепер же ми напрацювали відповідну нормативну базу з видачі, використання та повірки цих карток в Україні", – прокоментував рішення заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

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Смарт-тахографи, які прийшли на зміну цифровим пристроям обладнані GPS-модулем, підтримують функцію віддаленого зчитування, автоматично фіксують факт перетину транспортним засобом кордону.

Вимога встановлювати смарт-тахографи на нові вантажівки та автобуси діє в Євросоюзі з 15 червня 2019 року. З 2023 року відбувається поступовий перехід і для вживаних транспортних засобів, що перетинають кордони ЄС.