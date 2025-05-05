Запаси газу в українських сховищах зросли до 5,7 мільярда кубометрів. Це на третину менше, ніж було торік

Станом на початок травня в українських підземних сховищах газу (ПСГ) зберігалося 5,7 млрд кубометрів природного газу.

Це на 33%, або 2,86 млрд кубометрів менше, ніж було на 1 травня 2024 року, свідчать підрахунки галузевого видання ExPro.

Наразі сховища заповнені на 18,4%. При цьому запаси активного газу (який можна підняти зі сховищ і використати) становлять близько 960 млн куб. м.

Протягом квітня 2025 року Україна закачала до ПСГ 258 млн кубометрів природного газу. Закачування газу до підземних сховищ цього року розпочали 17 квітня, до кінця місяця вони зросли до 35 млн кубометрів на добу.

Втім, у порівнянні з квітнем минулого року обсяги закачування газу скоротилися на 44% – з 460 млн куб м у квітні 2024 року до 260 млн куб м у квітні 2025 року. Менші обсяги закачування пов’язані з пізнішим початком сезону закачування, який цього року розпочався 17 квітня, а минулого року – 31 березня.

При цьому цього року Україні необхідно значно збільшити імпорт газу для підготовки до наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, минулого року на початку сезону відбору газу з ПСГ (1 листопада) в українських сховищах зберігалося 12,92 млрд куб. м газу. Щоб досягти цього рівня заповнення сховищ, протягом травня-жовтня потрібно закачати 7,2 млрд куб. м газу до ПСГ.

Частину з цього обсягу покриє внутрішній видобуток, який залишається зниженим після масованих російських обстрілів у лютому-березні. Решту газу необхідно імпортувати. Необхідні обсяги імпорту до початку листопада коливаються від 3 до 5 млрд куб м.

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Як повідомлялося, внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі у лютому 2025 року державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", втратило майже 50% потужностей з видобутку газу. Частково його вдалося відновити.

Нагадаємо, у квітні Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ. Він тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 8,32 млрд кубометрів, та завершився 16 квітня на рівні 0,68 млрд кубометрів активного газу – найнижчому за всю історію роботи.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" має багато сценаріїв для проходження наступного опалювального сезону, у тому числі й з обмеженням споживання, але докладатиме зусиль, що не допустити такого розвитку подій.

До того член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро. Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще на 600 млн євро.