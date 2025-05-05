Наслідки митної політики Трампа: Європейські банки отримали найвищі за 10 років квартальні доходи на торгівлі акціями

Трейдери найбільших інвестиційних банків Європи отримали найвищі квартальні доходи щонайменше за 10 років. Так, UBS, BNP Paribas, Société Générale, Barclays та Deutsche Bank повідомили про сукупний дохід у розмірі 13 млрд євро від торгівлі акціями та інструментами з фіксованим доходом у період із січня по березень.

Про це пише Financial Times.

Як зазначається, з моменту повернення до Білого дому в січні американський президент Дональд Трамп розпочав період економічної невизначеності, що спричинило різкі коливання на фондових, облігаційних та валютних ринках.

Перший квартал 2025 року приніс рекордні результати ринкових підрозділів UBS та BNP Paribas. Торговельні доходи швейцарського кредитора зросли майже на третину, до 2,3 млрд євро порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як найбільший банк Франції зафіксував історичний максимум у 2,8 млрд євро торговельних доходів протягом кварталу.

Deutsche Bank, який більше не має бізнесу з торгівлі акціями, та Barclays повідомили про зростання торгівлі на 17% та 21% відповідно у сфері фіксованого доходу, валют та сировинних товарів порівняно з першим кварталом 2024 року/

Торговельні результати SocGen були зумовлені його бізнесом із акціями, де доходи зросли більш ніж на п'яту частину порівняно з попереднім роком, до 1,06 млрд євро, тоді як підрозділ фіксованого доходу зазнав незначного зниження.

Раніше повідомлялося, що німецький Deutsche Bank заявив про найвищий квартальний прибуток за останні 14 років – за перший квартал 2025 року банк заробив 2,8 млрд євро, що на 39% більше, ніж торік, і на 7% вище за прогнози аналітиків.

Перед тим стало відомо, що Світова організація торгівлі прогнозує, що через американські мита світова торгівля товарами цього року скоротиться на 0,2%, перш ніж відновити зростання у 2026 році. Без мит могло б бути зростання світової торгівлі на 2,7%.

Що відомо про мита США

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів.