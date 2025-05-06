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Новини
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Закон про множинне громадянство може бути готовим до кінця року, – Чернишов

Олексій Чернишов

Закон про множинне громадянство в Україні може бути повністю готовим до кінця цього року.

Таку думку висловив міністр національної єдності Олексій Чернишов у коментарі виданню La Repubblica, передає hromadske.

За його словами, можливість мати подвійне громадянство зможе об'єднати всіх українців удома та за кордоном. Після його ухвалення українці з двома паспортами матимуть ті самі права, що й ті, хто залишився в Україні, зокрема й право голосу.

Однак на запитання про те, чи зможуть українці за кордоном голосувати вже на наступних президентських виборах, Чернишов відповів, що це ще не точно.

"Для того, щоб розібратися з документами, знадобиться багато часу, треба буде пройти процедуру й довести, що вони проживали в Україні", – заявив міністр.

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Як повідомлялося, у грудні 2024 року Верховна Рада схвалила за основу внесений президентом Володимиром Зеленським проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України".

Законопроєктом, зокрема: закріплюються допустимі випадки множинності громадянства (підданства); визначаються особливості набуття громадянства України та поновлення у громадянстві України для деяких категорій іноземців; уточнюються умови набуття громадянства України за народженням та інше.

За словами народного депутата від "Голосу" Ярослава Железняка, під час підготовки документа до другого читання депутати мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.

Автор: 

громадянство (133) Олексій Чернишов (110)


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Топ коментарі
+8
Конституція України. Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство.

Я десь там пропустив пункти про множинне громадянство? Чи це ще один приклад, що Зеленський і його зграя використовують Конституцію в якості туалетного паперу?
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06.05.2025 10:44
+6
Це вони за монакських "бійців" так піклуються? Саме на часі...
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06.05.2025 10:16
+5
За його словами, можливість мати подвійне громадянство зможе об'єднати всіх українців удома та за кордоном
------------------

Звичайно))) Просто за час війни кожен дрібний чинуша, тцкун та інші обзавелися хатиночками в Європах, рахунками в банках та іншим, у комплекті тільки не вистачає паспорта, щоб повністю себе білою людиною відчувати...
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06.05.2025 10:19
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Це вони за монакських "бійців" так піклуються? Саме на часі...
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06.05.2025 10:16 Відповісти
За його словами, можливість мати подвійне громадянство зможе об'єднати всіх українців удома та за кордоном
------------------

Звичайно))) Просто за час війни кожен дрібний чинуша, тцкун та інші обзавелися хатиночками в Європах, рахунками в банках та іншим, у комплекті тільки не вистачає паспорта, щоб повністю себе білою людиною відчувати...
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06.05.2025 10:19 Відповісти
він проте що зімасть тих хто виїхав завезуть ,,ручних,, які проголосують як треба
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06.05.2025 10:31 Відповісти
при зеленський шоблі ...як шо вже подалися на вихід ,ніхто не хоче бути укргромадянином ... і не треба робити примус ...
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06.05.2025 10:30 Відповісти
Після прийняття закону про множинне громадянство може виявитись що зелена моношобла має по три громадянства і це в тому випадку, якщо вони не засекретять інформацію про себе.
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06.05.2025 10:36 Відповісти
Конституція України. Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство.

Я десь там пропустив пункти про множинне громадянство? Чи це ще один приклад, що Зеленський і його зграя використовують Конституцію в якості туалетного паперу?
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06.05.2025 10:44 Відповісти
КакаяРазніца!!!
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06.05.2025 11:16 Відповісти
Двойное гражданство это, в принципе, хорошее и нормальное дело, это должно было бы приблизить человечество к жизни без границ, если бы оно вело себя разумно, более 50-ти стран мира разрешают это своим гражданам, но мы, украинцы, подходим к этому вопросу с негативной стороны, поскольку исходим из того, что первыми этим воспользуются воры от власти, к сожалению, это так и есть, поэтому, нужно сделать страну чистой, а потом, имей хоть сто гражданств.
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06.05.2025 10:47 Відповісти
ОП на чолі з «найвеличнішим» хочуть легалізувати свої російські паспорти?
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06.05.2025 10:55 Відповісти
Для цього треба міняти Конституцію. Під час війни це заборонено. А після війни не будуть заборонені масові акції, і зелену масу треба виносити з хати. Та й 300 голосів не знайдуть для зміни до виборів. А після виборів зелених в Раді вже не буде.
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06.05.2025 11:14 Відповісти
а підарня зелена ніяк не заспокоїться: у ******* зелених сук усе добре, залишилося лише подвійне громадянство ввести !!
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06.05.2025 11:29 Відповісти
А навіщо нам "множинне" громадянство, коли в Конституції записано одне? В нас мало зрадників, чи вони мають бути "зрадниками в законі" з паспортами інших країн? Кому це потріюно "зеленій шворі", щоб накивати п'ятками в разі зашквару?
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06.05.2025 11:30 Відповісти
Конституція України (ст. 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство - тільки громадянство України. Ст. 25 Основного Закону гарантує громадянам України, що вони не можуть бути позбавлені громадянства і не можуть бути вигнаними за межі України або виданими іншій державі. ( А на яких підставах Зеля видав медведчука на парашію??? Як видав "беркутят" і цемаха та іншу сволоту???)
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06.05.2025 11:33 Відповісти
Ніхто не помітив тонкий тролінг від Цензора? Ця новина - у розділі "бізнес"! "Множинне громадянство" для влади - просто бізнес...
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06.05.2025 11:59 Відповісти

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