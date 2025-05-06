Закон про множинне громадянство може бути готовим до кінця року, – Чернишов

Закон про множинне громадянство в Україні може бути повністю готовим до кінця цього року.

Таку думку висловив міністр національної єдності Олексій Чернишов у коментарі виданню La Repubblica, передає hromadske.

За його словами, можливість мати подвійне громадянство зможе об'єднати всіх українців удома та за кордоном. Після його ухвалення українці з двома паспортами матимуть ті самі права, що й ті, хто залишився в Україні, зокрема й право голосу.

Однак на запитання про те, чи зможуть українці за кордоном голосувати вже на наступних президентських виборах, Чернишов відповів, що це ще не точно.

"Для того, щоб розібратися з документами, знадобиться багато часу, треба буде пройти процедуру й довести, що вони проживали в Україні", – заявив міністр.

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Як повідомлялося, у грудні 2024 року Верховна Рада схвалила за основу внесений президентом Володимиром Зеленським проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України".

Законопроєктом, зокрема: закріплюються допустимі випадки множинності громадянства (підданства); визначаються особливості набуття громадянства України та поновлення у громадянстві України для деяких категорій іноземців; уточнюються умови набуття громадянства України за народженням та інше.

За словами народного депутата від "Голосу" Ярослава Железняка, під час підготовки документа до другого читання депутати мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.