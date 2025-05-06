В Україні зростає споживання електроенергії, є знеструмлення у двох областях

Енергетики фіксують зростання рівня споживання електроенергії. Також унаслідок негоди повністю або частково знеструмлені 11 населених пунктів у двох областях.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Бригади обленерго планують заживити всіх споживачів до кінця поточної доби.

Водночас споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Станом на 9:30, його рівень був на 3,1% вищим, ніж днем раніше. Причина – хмарна погода та опади у частині областей, що призвело до низької ефективності роботи побутових сонячних електростанцій. А також – похолодання у частині регіонів України.

Учора, 5 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 2 травня.

Як повідомлялося, імпорт електроенергії до України у квітні 2025 року скоротився ще на 31%, у порівнянні з березнем – до 187 тис. МВт-год. Водночас експорт зріс майже удвічі.