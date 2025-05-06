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Новини
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В Україні зростає споживання електроенергії, є знеструмлення у двох областях

електроенергія

Енергетики фіксують зростання рівня споживання електроенергії. Також унаслідок негоди повністю або частково знеструмлені 11 населених пунктів у двох областях.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Бригади обленерго планують заживити всіх споживачів до кінця поточної доби.

Водночас споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Станом на 9:30, його рівень був на 3,1% вищим, ніж днем раніше. Причина – хмарна погода та опади у частині областей, що призвело до низької ефективності роботи побутових сонячних електростанцій. А також – похолодання у частині регіонів України.

Учора, 5 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 2 травня.

Як повідомлялося, імпорт електроенергії до України у квітні 2025 року скоротився ще на 31%, у порівнянні з березнем – до 187 тис. МВт-год. Водночас експорт зріс майже удвічі.

Автор: 

електроенергія (4250) Укренерго (2001)


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Як повідомлялося, імпорт електроенергії до України у квітні 2025 року скоротився ще на 31%, у порівнянні з березнем - до 187 тис. МВт-год. Водночас експорт зріс майже удвічі.
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06.05.2025 11:31 Відповісти
Поаплодуємо Галущенку стоячи!!!

****** ефективний міністр енергетики - нічого не валиться тільки тоді, коли нема навантаження та бомбардувань.

Тільки но вітерець, навантаження чи щось поряд пролетіло - *******, знеструмлення, віялові відключення.
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06.05.2025 11:42 Відповісти
Хорошо, что мы не наносим удары по энергетике российских агессоров. А то они бы без света сидели бы. Вышли бы из зоны комфорта.
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06.05.2025 12:12 Відповісти
майте совість, хочете, щоб батько Єрмака у темряві сидів?
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06.05.2025 12:37 Відповісти
Та хай вже Зеленскій увімкне свій обіцяний Мегават. Що стільки чекає?
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06.05.2025 12:21 Відповісти

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