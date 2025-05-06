ВВП Росії міг впасти вперше з 2022 року, – ЗМІ

Російська економіка, за винятком сезонності, могла знизитися на 0,3% у січні-березні 2025 року після зростання на 1,3% у жовтні-грудні 2024-го.

Про це пишуть "Вєдомості" із посиланням на аналітиків "Райффайзенбанку", передає Forbes.

Зазначається, що квартальне падіння фіксується вперше з другого кварталу 2022 року. Головна причина – ослаблення промвиробництва за одночасного зниження цін на нафту.

"Сигналів переходу економіки до мʼякої посадки стає дедалі більше. Ситуація ускладнюється низькими цінами на нафту", – повідомив "Райффайзенбанк".

Розрахунок ґрунтується на попередніх даних Мінекономрозвитку, а офіційну статистику 16 травня опублікує Росстат.

Економіст Bloomberg Economics Олександр Ісаков оцінює падіння ВВП у першому кварталі навіть вище – 0,6-0,8% з урахуванням сезонності. За підрахунками економістки "Т-інвестицій" Софії Донець, йдеться про падіння на рівні аж 1,5%. Сформована картина, за її словами, "не викликає оптимізму" у зоні зниження знаходяться сектори, що залежать від зовнішнього попиту – промвиробництво, видобуток, транспортування, металургія, оптова торгівля.

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Мінекономрозвитку РФ чекає на зростання ВВП на 2,5% за підсумками року, але прогноз інфляції вже підвищений з 4,5 до 7,6%. Економіка Росії на початку 2025 року балансує на межі рецесії, вважають експерти.

"Райффайзенбанк" бачить у ситуації передумови зниження ключової ставки вже влітку. При цьому урядовий прогноз щодо зростання ВВП на 2,5% у 2025 році виглядає все менш реалістичним, вважають аналітики – на економіку чекає або слабке зростання, або навіть невелике скорочення ВВП за підсумками року.

У лютому цього року повідомлялося з посиланням на прогноз Центробанку РФ, що російська економіка цього року уповільнить темпи зростання у 2-4 рази, а інфляція практично вдвічі перевищить початкові очікування.

Перед тим у Центробанку РФ заявили, що російська економіка 2025 року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.

У січні цього року президент Росії Владімір Путін заявив, що минулий рік став успішним для російської економіки.