Привласнили 5,8 мільярда: Колишніх топпосадовців нафтової компанії оголосили в міжнародний розшук
Ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів України оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Зазначається, що посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців.
Правоохоронці встановили, що підконтрольні організатору схеми компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались. Натомість легалізовували отримані кошти через рахунки в іноземному банку.
Через це всім девʼятьом учасникам організованої групи оголосили про підозру за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах – ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Читайте також: Справа про "яйця по 17" для ЗСУ: НАБУ оголосило у розшук скандальну підприємицю Глиняну
Крім того, поліцейські арештували рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови, та на корпоративні права низки підприємств, наголосили у Нацполіції.
"Слідчі Головного слідчого управління поліції оголосили шістьох фігурантів у державний та міжнародний розшук. За сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва відносно підозрюваних опублікували Червоні оповіщення в обліках Генерального секретаріату Інтерполу", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, коли зловмисників встановлять в будь-якій з цивілізованих країн світу, вони будуть заарештовані та екстрадовані в Україну, де їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Правоохоронці не уточнюють назви компанії, яку очолював головний підозрюваний, але за даними Інтерфакс-Україна, йдеться про "Укртатнафту."
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
---------------
Головне завдання відділу по боротьбі з корупцією почати розслідування після того, як усі виїхали і влаштувалися в іншій країні
А за такими грошима будь-яка країна буде цивілізованою
Щось не віриться, що "посадовець" кинув Бєню і Ярославского...
танцуют****** все!