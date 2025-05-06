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Новини
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Привласнили 5,8 мільярда: Колишніх топпосадовців нафтової компанії оголосили в міжнародний розшук

Привласнення 5,8 мільярда: Колишніх топпосадовців нафтової компанії оголосили в міжнародний розшук

Ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів України оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців.

Правоохоронці встановили, що підконтрольні організатору схеми компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались. Натомість легалізовували отримані кошти через рахунки в іноземному банку.

Через це всім девʼятьом учасникам організованої групи оголосили про підозру за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах – ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

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Крім того, поліцейські арештували рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови, та на корпоративні права низки підприємств, наголосили у Нацполіції.

"Слідчі Головного слідчого управління поліції оголосили шістьох фігурантів у державний та міжнародний розшук. За сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва відносно підозрюваних опублікували Червоні оповіщення в обліках Генерального секретаріату Інтерполу", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, коли зловмисників встановлять в будь-якій з цивілізованих країн світу, вони будуть заарештовані та екстрадовані в Україну, де їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці не уточнюють назви компанії, яку очолював головний підозрюваний, але за даними Інтерфакс-Україна, йдеться про "Укртатнафту."

Привласнення 5,8 мільярда: Колишніх топпосадовців нафтової компанії оголосили в міжнародний розшук

Привласнення 5,8 мільярда: Колишніх топпосадовців нафтової компанії оголосили в міжнародний розшук

Автор: 

Нацполіція (510) розшук (126) Укртатнафта (237)


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Зазначається, що, коли зловмисників встановлять в будь-якій з цивілізованих країн світу, вони будуть заарештовані та екстрадовані в Україну
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Головне завдання відділу по боротьбі з корупцією почати розслідування після того, як усі виїхали і влаштувалися в іншій країні
А за такими грошима будь-яка країна буде цивілізованою
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06.05.2025 12:17 Відповісти
Та можна починати розслідування і до того як виїдуть. Результат завжди однаковий)
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06.05.2025 12:50 Відповісти
Україна найбагатша країна світу - розкрадають всі хто може. Повномаштабна війна четвертий рік. А ще є і є
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06.05.2025 12:30 Відповісти
Головне, щоб не вийшли самі на себе, а там розберуться...
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06.05.2025 12:31 Відповісти
Злочинну організацію створив Коломойський !
Щось не віриться, що "посадовець" кинув Бєню і Ярославского...
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06.05.2025 13:13 Відповісти
Так и Зеленский с Бакановым входили в ОПГ Коломойского и участвовали в схемах по отмыванию украденного бабла. Почему и были приведены во власть.
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06.05.2025 13:32 Відповісти
... танцуют ****** все!
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06.05.2025 13:14 Відповісти
Ліквідація разом з всіма членами родини.
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06.05.2025 13:48 Відповісти
И чтобы компенсировать эти и другие украденные миллиарды, пенсионеров и малоимущих обложат налогами на ОЛХ и других площадках за продажу б/у вещей, начиная с 1 гривни.
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06.05.2025 13:59 Відповісти

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