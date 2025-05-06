ФАО запускає план допомоги українським аграріям на $150 мільйонів

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) оголосила про початок реалізації дворічного Плану реагування на надзвичайні ситуації та оперативного відновлення на $150 млн для підтримки сільських громад України, постраждалих від війни.

Про це повідомили у пресслужбі ФАО, передає Укрінформ.

"Ми приступаємо до реалізації цього плану в момент, коли українські фермери, як і раніше, стикаються з величезними труднощами: від замінованих полів і знищеної інфраструктури до обмеженості доступу до ринків.

Через План надзвичайного реагування та раннього відновлення на 2025-2026 роки ФАО продовжує підтримувати зусилля України щодо подолання наслідків війни, зокрема в сільських районах поблизу лінії фронту", – пояснив в.о. керівника представництва ФАО в Україні Мохаммед Азука.

Так, за даними Світового банку, збитки та втрати в аграрному секторі України за період з лютого 2022 року до грудня 2024-го оцінюються майже у $84 млрд. Окремо іригаційний сектор зазнав шкоди на ще $1,6 млрд. Знищені склади, ферми, багаторічні насадження, техніка, ресурси та продукція – лише частина переліку втрат.

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План охоплює 2025-2026 роки та спрямований на надання допомоги понад 500 тисячам людей у вразливому становищі. Його мета – дати постраждалим фермерам можливість знову налагодити виробництво, знизити їхню залежність від гуманітарної допомоги та зробити внесок у забезпечення продовольчої безпеки країни.

Особлива увага у ньому приділяється наданню підтримки сім'ям у сільських районах.

Три етапи плану

Перший компонент – це однорічний етап надзвичайного реагування, під час якого ФАО планує забезпечити агроресурсами найбільш уразливих сільських родин і малих фермерів, які постраждали внаслідок війни.

Другий компонент передбачає очищення сільгоспугідь від вибухонебезпечних залишків, а третій – охоплює багаторічні заходи з раннього відновлення, зокрема підтримка виробничого потенціалу, доступу до ринків та надання технічної допомоги.

Усі три компоненти супроводжуватимуться постійним технічним аналізом та оцінками, що дозволять оперативно реагувати на потреби та забезпечити ефективність програми.

Як повідомлялося, у квітні Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення.