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В Україні падає попит на нові вантажівки. Лідери продажів

вантажівка

Упродовж квітня на українському ринку нових комерційних вантажних та спецавтомобілів було реалізовано 982 авто.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з торішнім квітнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 6%.

До п’ятірки лідерів серед марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

  • MAN – 128 одиниць;
  • CITROEN – 118;
  • RENAULT – 113;
  • PEUGEOT – 78;
  • FORD – 75.

Загалом із початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 3820 нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, у першому кварталі 2025 року власники вантажівок сплатили 41 мільйон гривень штрафів. Це дорівнює ремонту 5 км дороги

Автор: 

авто (4137) вантажі (1298)


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