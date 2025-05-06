В Україні падає попит на нові вантажівки. Лідери продажів
Упродовж квітня на українському ринку нових комерційних вантажних та спецавтомобілів було реалізовано 982 авто.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з торішнім квітнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 6%.
До п’ятірки лідерів серед марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
- MAN – 128 одиниць;
- CITROEN – 118;
- RENAULT – 113;
- PEUGEOT – 78;
- FORD – 75.
Загалом із початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 3820 нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як повідомлялося, у першому кварталі 2025 року власники вантажівок сплатили 41 мільйон гривень штрафів. Це дорівнює ремонту 5 км дороги
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