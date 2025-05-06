В Україні падає попит на нові вантажівки. Лідери продажів

Упродовж квітня на українському ринку нових комерційних вантажних та спецавтомобілів було реалізовано 982 авто.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з торішнім квітнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 6%.

До п’ятірки лідерів серед марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

MAN – 128 одиниць;

CITROEN – 118;

RENAULT – 113;

PEUGEOT – 78;

FORD – 75.

Загалом із початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 3820 нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, у першому кварталі 2025 року власники вантажівок сплатили 41 мільйон гривень штрафів. Це дорівнює ремонту 5 км дороги