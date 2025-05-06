Фейкова заборгованість за кредитом від "Ощадбанку": шахраї вигадали нову схему

Українцям почали надходити повідомлення буцімто від імені "Ощадбанку" про "заборгованість за кредитом". Такі повідомлення від шахраїв отримують навіть ті, хто не є клієнтом банку.

Про це попередили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Також шахраї створюють фейкові чат-боти, які копіюють фірмовий стиль держбанку.

Насправді це чергова шахрайська схема, мета якої – заволодіти банківськими даними користувачів для подальших злочинних дій, наголосили у ЦПД.

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"У жодному разі не переходьте за посиланнями в таких повідомленнях, не користуйтеся фейковими чат-ботами, не вводьте свої персональні дані та блокуйте номер відправника, від якого надійшло подібне SMS", – йдеться у повідомленні.

Водночас усю актуальну інформацію можна знайти на офіційних сайтах банків.

Упродовж 2024 року в Україні відкрили 64 978 кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство", що на 21% менше, ніж роком раніше, але у 2,7 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.