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Гривня продовжує зміцнюватися: Євро вперше за останні тижні коштує менше 47 грн

Офіційні курси долара і євро НБУ на 7 травня

Курс гривні продовжує зміцнюватися щодо долара США та євро на початку нового робочого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на середу, 7 травня, на рівні 41,4544 грн/$, порівняно із 41,6036 грн/$ у вівторок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 22 копійки  до 46,9637 грн за євро. 22 квітня він оновив історичний мінімум, опустившись до 47,7653 грн за євро.

Зниження курсу гривні до євро пов’язано з падінням курсу долара США та китайського юаня до інших валют на тлі ескалації торгової війни між країнами. На цьому тлі курс євро до долара зростав до найвищого рівня за останні три роки.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2183) гривня (1551) євро (178) курс (1506) НБУ (9306) обмін валюти (709)


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Ми так радіємо, що наші пани скуплятимуть валюту за меншу купу гривневого паперу!
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06.05.2025 16:31 Відповісти
Маніпуляції з курсом..штучне утримання..
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06.05.2025 16:36 Відповісти
Впала гривня на 1 - зросла на 1 копійку....
Перемога!
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06.05.2025 16:33 Відповісти
якщо все так потужно - чому ви, пиляті, курс на обмінках заборонили показувати?
стрибай як молодий у кожну комірчину курс подивитися... Нахера?
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06.05.2025 16:39 Відповісти
А може це не "гривна зміцнюється", а "доллар падає" відносно до євро?
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06.05.2025 16:39 Відповісти

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