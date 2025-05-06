Мінекономіки закликало ОЕСР знизити оцінку ризиків для України. На що це впливає?

Уряд України закликає Організацію економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) перекваліфікувати групу ризиків для України з сьомого на шостий клас.

Про це перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила під час заходу за участі генерального секретаря ОЕСР Матіаса Корманна у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі Україна належить до сьомого класу ризиків. Ми хотіли звернути вашу (ОЕСР, – ред.) увагу і ще раз наголосити про необхідності перекваліфікувати групу ризиків для України на шостий клас", – заявила Свириденко.

За її словами, у першу чергу це сприятиме тому, що страхування ризиків для України буде доступнішим.

Крім того, Свириденко висловила прохання долучити експертів ОЕСР до розробки промислової стратегії України та провести експертизу стратегії зайнятості, над якою працює Мінекономіки та яка є маяком для Ukraine Facility.

"Я переконана, що ваша експертиза в інфраструктуральній політиці може стати гейм-чейнджером для українського ринку", – сказала віцепрем’єрка.

Згідно з інформацією на сайті ОЕСР, всього існує сім класів ризиків, де сьомий – найбільш ризиковий. За системою країн-учасників організації ризик країни охоплює ризик переказу та конвертованості (тобто ризик того, що уряд запровадить контроль над капіталом або валютним курсом, який перешкоджає суб’єкту господарювання конвертувати місцеву валюту в іноземну та/або переказувати кошти кредиторам, які перебувають за межами країни) і випадки форс-мажорних обставин (наприклад, війна, експропріація, революція, громадянські заворушення, повені, землетруси).

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Як повідомлялось, у вівторок ОЕСР представила Економічний огляд та Огляд доброчесності України.

Згідно із Економічним оглядом, ключовим для відновлення України та зростання інвестицій є зміцнення верховенства права, полегшення регуляторного тягаря, а також сприяння конкуренції та інноваціям, разом із покращенням доступу до фінансування.