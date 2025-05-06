За ексзаступника голови ОП Смирнова внесли 18 мільйонів застави, він вийшов на свободу

За колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова внесли 18 млн грн застави, яку суд встановив у якості альтернативи триманню під вартою.

Про це повідомила керівниця відділу комунікацій Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, передає "Слово і діло".

"За підозрюваного колишнього заступника керівника Офісу президента України внесли 18 млн грн застави", – сказала вона.

Водночас Смирнов має виконувати покладені на нього судом обов'язки, у тому числі здати на зберігання закордонні паспорти.

У чому підозрюють ексзаступника голови ОП Смирнова?

Як повідомлялося, напередодні Вищий антикорупційний суд арештував Андрія Смирнова з можливістю внесення 18 млн грн застави.

16 квітня правоохоронці повідомили йому про нову підозру. За даними слідства, у 2019-2021 роках заступник голови ОП незаконно отримав готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одещини.

Зокрема, він звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об’єктів майже 6,5 млн грн. Готове майно, яким фактично користувався топпосадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу.

Крім того, слідство встановило, що Смирнов брав хабарі за вплив на рішення Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, у травні 2024 року НАБУ повідомило про підозру у незаконному збагаченні ексзаступнику голови Офісу президента Андрію Смирнову, якого президент Володимир Зеленський звільнив 29 березня того ж року. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відпустив його під заставу у розмірі 10 млн грн.

За даними слідства, у період з 2020 по 2022 роки посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.

Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Підозру ексзаступник голови Офісу президента Андрія Єрмака отримав після журналістського розслідування. ЗМІ з'ясували, що брат заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор Смирнов торік придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл. За офіційними документами, майно було придбане зі знижкою в декілька разів, а гроші на його придбання, за словами брата, він позичив.