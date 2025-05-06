У ексголови Запорізького обласного ТЦК знайшли необґрунтовані активи на 5,5 мільйона: САП просить їх конфіскувати

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала позов про визнання необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація) активів вартістю понад 5,5 мільйона гривень, якими користується родина колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП.

Позов подано за матеріалами Державного бюро розслідувань та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), уточнили у пресслужбі САП.

Зокрема, у позові йдеться про:

будинок із земельною ділянкою та два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця;

квартиру, зареєстровану на його дочку;

$20 тис., які він набув разом із дружиною.

"Аналізом доходів і видатків посадовця та його сім’ї встановлено неможливість набуття вказаного майна за рахунок законних доходів. Крім того з’ясовано, що зазначене майно придбано за готівку, тоді як законні доходи витрачались родиною переважно безготівково", – зазначається у повідомленні.

З огляду на це, прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими цих активів та їх стягнення в дохід держави. Наразі судом накладено арешт на об’єкти нерухомості, що є предметом позову та продовжують перебувати у власності дружини й дочки декларанта.

У САП не називають прізвища експосадовця, проте у НАЗК уточнили, що йдеться про колишнього начальника Запорізького обласного ТЦК та СП.

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За даними видання "Слово і Діло", йдеться про колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Геннадія Яременка.

У межах справи прокурор САП подав позов про конфіскацію: