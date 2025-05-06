ОЕСР закликала Україну перевіряти кандидатів у держслужбовці на знання антикорупційного законодавства

Організація економічного співробітництва та розвитку закликала впроваджувати нормативно-правові акти для стимулювання змін у поведінці та більш стійкої культури доброчесності в держуправлінні в Україні та в суспільстві загалом, водночас відзначаючи міцну нормативно-правову антикорупційну базу в Україні.

Про це йдеться в огляді ОЕСР з питань доброчесності та боротьби з корупцією в Україні, передає Укрінформ.

Звіт свідчить, що попри повномасштабне вторгнення Росії Україна активізувала зусилля для боротьби з корупцією, зокрема створила міцну нормативно-правову базу, а Національне агентство з питань запобігання корупції успішно координує розробку антикорупційної стратегії.

Водночас ОЕСР зазначає, що, згідно з опитуваннями, готовність українських компаній повідомляти про вимагання хабарів залишається низькою. Україні слід працювати над підвищенням довіри бізнесу до правоохоронної системи та реагувати на занепокоєння компаній щодо можливих репресій за повідомлення про корупцію.

ОЕСР закликає Україну відновити тестування кандидатів на посади в держслужбі на знання антикорупційного законодавства і включити додаткові запитання, пов'язанні з хабарництвом.

В огляді також рекомендується, щоб Україна системно розширила вимоги створити спеціальні антикорупційні програми на всі важливі держпідприємства.

Окрім того, Україна може стимулювати доброчесність у приватному секторі, розглядаючи програми дотримання вимог як пом'якшувальний фактор у кримінальних справах проти юридичних осіб.

Як повідомлялося, ОЕСР оприлюднила рекомендації для збільшення інвестицій в Україну.

Зі свого боку уряд України закликав Організацію економічного співробітництва та розвитку знизити оцінку ризиків для України.

У грудні минулого року повідомлялося, що Організація економічного співробітництва та розвитку відзначила прогрес України у зміцненні публічної доброчесності та опублікувала відповідну оцінку, що охоплює 2023-2024 роки.