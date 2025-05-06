Спиртзаводи та нерухомість: АРМА починає конкурси з пошуку управителів арештованими активами Жеваго

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) почало конкурсні процедури з відбору управителів та оцінювачів для комплексу активів, переданих в управління Печерським районним судом Києва. Активи пов'язані з бізнесменом Костянтином Жеваго.

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

Перелік активів охоплює зокрема:

корпоративні права 28 юридичних осіб , серед яких компанії, що працюють у сферах нерухомості, будівництва, аграрного сектору, фінансових послуг та енергетики;

, серед яких компанії, що працюють у сферах нерухомості, будівництва, аграрного сектору, фінансових послуг та енергетики; спиртові заводи : Юрковецький, Уладівський, Довжоцький, Іваньківський, Тхорівський, Борщівський та Воютицький;

: Юрковецький, Уладівський, Довжоцький, Іваньківський, Тхорівський, Борщівський та Воютицький; об'єкти нерухомості : 121 об'єкт у Києві, Полтавській, Київській, Черкаській, Львівській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях;

: 121 об'єкт у Києві, Полтавській, Київській, Черкаській, Львівській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях; рухоме майно: 99 транспортних засобів.

"АРМА вже провело комплексні заходи з огляду та інвентаризації активів, зафіксувавши стан кожного об'єкта та підготувавши відповідні звіти", – сказано в повідомленні.

Конкурсні процедури передбачають:

відбір управителя (ринкові консультації) – суб'єкта, що здійснюватиме фактичне управління активами відповідно до вимог законодавства та у спосіб, який забезпечить їхнє збереження та примноження;

відбір суб'єктів оціночної діяльності – компаній, що нададуть незалежну оцінку активів для належної організації процесу передачі в управління.

Після проведення ринкових консультацій та отримання незалежної оцінки щодо вартості кожного з активів вони будуть опубліковані на Prozorro.

Як повідомлялося, на початку березня суд ухвалив рішення передати арештоване майно бізнесмена Констянтина Жеваго в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 12 лютого увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції проти лідера опозиційної фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка, а також бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова, а також проти екснардепа-зрадника Віктора Медведчука.

Раніше суди арештував частку Жеваго у ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" та майно підприємства.

Наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екснардепу Костянтину Жеваго у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". У липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук. 28 грудня 2022 року за запитом української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель.