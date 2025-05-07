Продажі Tesla в Німеччині з початку року обвалилися на 60%. Китайського конкурента BYD – зросли в 5 разів

Продажі електромобілів Tesla в Німеччині в квітні продовжили падіння, попри загальне зростання ринку електрокарів.

Про це свідчать дані федерального транспортного управління Німеччини KBA, передає LIGA.net.

Як повідомляється, за квітень було зареєстровано всього 885 електромобілів Tesla, що на 45,9% менше порівняно з тим самим місяцем минулого року.

Загальна кількість автомобілів Tesla, проданих у Німеччині в період із січня до квітня 2025 року, скоротилася до 5820, що на 60,4% менше, ніж рік тому.

Водночас китайський конкурент американської компанії – BYD – значно збільшив продаж своїх авто в Німеччині. Так, у квітні було зареєстровано 1556 автомобілів BYD, що на 756% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Від початку 2025 року число автомобілів BYD у країні зросло майже уп'ятеро – до 2791.

Загальна кількість реєстрацій електромобілів у Німеччині зросла на 53,5% в річному обчисленні й тепер становить майже 19% ринку, що є найвщим показником від моменту скасування урядом субсидій на електромобілі в грудні 2023 року.

Загальний обсяг реєстрації автомобілів у Німеччині у квітні знизився на 0,2% порівняно з попереднім роком,що свідчить про стабілізацію ринку після падіння майже на 4% у березні.

Раніше стало відомо, що продажі Tesla в квітні впали по всій Європі, включно з падінням на 81% у Швеції до найнижчого рівня за 2,5 року, оскільки європейці купують більше китайських електромобілів, а деякі протестують проти політичних поглядів генерального директора компанії Ілона Маска.

Також повідомлялося, що власники електромобілів Tesla почали рекордно часто обмінювати свої авто на інші марки.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.