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Продажі Tesla в Німеччині з початку року обвалилися на 60%. Китайського конкурента BYD – зросли в 5 разів

Продажі Tesla в Німеччині з початку року обвалилися на 60%

Продажі електромобілів Tesla в Німеччині в квітні продовжили падіння, попри загальне зростання ринку електрокарів.

Про це свідчать дані федерального транспортного управління Німеччини KBA, передає LIGA.net. 

Як повідомляється, за квітень було зареєстровано всього 885 електромобілів Tesla, що на 45,9% менше порівняно з тим самим місяцем минулого року.

Загальна кількість автомобілів Tesla, проданих у Німеччині в період із січня до квітня 2025 року, скоротилася до 5820, що на 60,4% менше, ніж рік тому.

Водночас китайський конкурент американської компанії – BYD – значно збільшив продаж своїх авто в Німеччині. Так, у квітні було зареєстровано 1556 автомобілів BYD, що на 756% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Від початку 2025 року число автомобілів BYD у країні зросло майже уп'ятеро – до 2791.

Загальна кількість реєстрацій електромобілів у Німеччині зросла на 53,5% в річному обчисленні й тепер становить майже 19% ринку, що є найвщим показником від моменту скасування урядом субсидій на електромобілі в грудні 2023 року.

Загальний обсяг реєстрації автомобілів у Німеччині у квітні знизився на 0,2% порівняно з попереднім роком,що свідчить про стабілізацію ринку після падіння майже на 4% у березні.

Раніше стало відомо, що продажі Tesla в квітні впали по всій Європі, включно з падінням на 81% у Швеції до найнижчого рівня за 2,5 року, оскільки європейці купують більше китайських електромобілів, а деякі протестують проти політичних поглядів генерального директора компанії Ілона Маска.

Також повідомлялося, що власники електромобілів Tesla почали рекордно часто обмінювати свої авто на інші марки.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.

Автор: 

авто (4137) Німеччина (1884) продаж (2069) Tesla (307) Маск Ілон (390) електромобіль (695) BYD (3)


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Родина Карла Маркса возвращается к истокам,капец Европе.
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07.05.2025 08:53 Відповісти
Від того, що Європа буде купувати щось, не у Маска а у Китаю або ще у когось? Ви кізяки якого сорту курите?
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07.05.2025 09:18 Відповісти
У німців свій гарний автопром + інші європейські виробники.
Навіщо фінансувати китайозів.
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07.05.2025 08:55 Відповісти
На німецікий автопром дикі ціни. І я дивився декілька обзорів, то всі кажуть шо китайози вийшли на пристойний якісний рівень в електромобілях, але вони не коштують як космічний корабель.
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07.05.2025 09:01 Відповісти
Назиговался илонка
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07.05.2025 09:04 Відповісти
Маск "довийобувався"... Це іменується "головокружение от успехов...".
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07.05.2025 09:15 Відповісти

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