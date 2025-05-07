Українці збільшили попит на імпортні вживані автівки. Лідери продажів

Упродовж квітня український автопарк поповнили більше 20,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 5% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть електромобілі – 23%; дизельні – 22%; гібриди – 5% та авто з ГБО – 4%.

Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей квітня увійшли:

Volkswagen Golf - 1189 од.;

Renault Megane - 838 од.;

Skoda Octavia - 696 од.;

Tesla Model Y - 552 од.;

Nissan Leaf - 544 од.;

Audi Q5 - 511 од.;

Volkswagen Tiguan - 510 од.;

Volkswagen Passat - 491 од.;

Nissan Rogue - 488 од.;

Tesla Model 3 - 478 од.

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Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.

Загалом із початку року українці придбали 71,3 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 5% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Як повідомлялося, у першому кварталі 2025 року українці придбали 12 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.